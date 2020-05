7Levels pracuje nad kolejnym dużym projektem z wstępną premierą w 2021 r.



Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - 7Levels rozpoczął prace nad kolejnym dużym projektem, którego premierę wstępnie planuje na 2021 rok, poinformował wiceprezes Krzysztof Król.

"Rozpoczęliśmy prace nad kolejnym dużym projektem, którego premierę wstępnie planujemy na 2021 rok. Koncepcje zostały bardzo dobrze przyjęte przez potencjalnych wydawców, ale czekamy na konkretne opinie po zaprezentowaniu prototypu. Mam nadzieję, że będziemy mogli pochwalić się w tym roku jeszcze innymi, niezapowiedzianymi wydarzeniami" - powiedział Król, cytowany w komunikacie.

Będzie to trzeci, po "Castle of Heart" i "Jet Kave Adventure", duży tytuł własnej produkcji, zaznaczono w informacji.

W I kw. 2020 r. 7Levels miał 498 tys. zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 49% r/r) i wypracował niespełna 184 tys. zł zysku na działalności operacyjnej (wzrost o 35% r/r).

"Rozpoczęcie działalności jako wydawca było bardzo dobrym posunięciem. Zarządzanie sprzedażą naszych dwóch wcześniejszych autorskich gier plus wpływy z działalności wydawniczej ustabilizowały przychody spółki. Pozwala to skupić się na naszym trzecim dużym projekcie, ale również kolejnych grach w programie wydawniczym" - dodał wiceprezes.

Na początku roku 7Levels zaprezentowało zaktualizowaną strategię na kolejne kwartały. Największą nowością była zapowiedź wyjścia poza japońską konsolę i plan wydawania gier również na konsole Xbox i komputery PC. Do końca roku krakowskie studio planuje łącznie nawet 6-7 premier, w tym "Solitaire TriPeaks Rose" - produkcję słowackiego dewelopera Inlogic Software. Na japońską konsolę zmierzają również trzy popularne tytuły katowickiego studia Incuvo: "Easy Game Builder", "Crowdy Farm" oraz "Crowdy Farm Puzzle".

Spółka w dalszym ciągu wspiera poprzednie projekty. Trwają prace związane z portami tytułu "Jet Kave Adventure" na konsolę Xbox One oraz komputery osobiste. Gra o przygodach jaskiniowca z jet-pack'iem ma zadebiutować na docelowych platformach jeszcze w tym roku.

7Levels to akredytowany deweloper gier wideo na konsole Nintendo, specjalizujący się w produkcji gier platformowych. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od czerwca 2018 r.

(ISBnews)