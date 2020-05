Firma BP rozpoczęła pilotażową współpracę z Uber Eats, dotyczącą dostaw w Polsce kawy, jedzenia i innych produktów sklepowych ze stacji paliw BP do domu, podało BP.



W ramach pilotażu w Krakowie można zamówić szereg artykułów z oferty gastronomicznej Wild Bean Café za pomocą aplikacji Uber Eats. Wkrótce ta oferta zostanie rozszerzona o inne artykuły spożywcze i towary ze sklepów na stacjach BP, poinformowano.



To pierwsza tego typu współpraca na polskim rynku, a BP to pierwsza firma paliwowa w Polsce, która wprowadza domowe dostawy sklepowe i gastronomiczne, zaznaczono.



"Rozpoczynamy współpracę z Uber Eats, aby nasi klienci mogli korzystać z oferty sklepowej i kawiarnianej Wild Bean Cafe już nie tylko w drodze, ale także pozostając w domu. Firma BP, jako pierwsza firma paliwowa w Polsce, wprowadza home delivery, jako pierwsi w branży

rozpoczynamy współpracę z Uber Eats. Wdrożenie będzie przebiegać w kilku etapach, a naszym celem jest realizowanie dostaw ze stacji BP w całej Polsce, z ofertą gastronomiczną i sklepową" - powiedziała dyrektor generalna działu retail firmy BP w Polsce Barbara Wiążewska, cytowana w komunikacie.



Nie obowiązuje minimalna wartość koszyka, a opłata za dostawę wynosi od 5,99 do 9,99 zł w zależności od odległości. Proces dostawy ma trwać około 30 minut, podano również.



"W związku z kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa, podjęliśmy intensywne działania by pomóc społecznościom oraz branżom, w których działa Uber na całym świecie. Nawiązując współpracę z siecią stacji paliw BP, możemy zaoferować użytkownikom bezpieczny dostęp do podstawowych produktów spożywczych oraz potrzebnych artykułów. Działamy w ścisłej współpracy z organami ochrony zdrowia i

będziemy kontynuować tę współpracę na rzecz wspólnego dobra" - dodała dyrektor generalna Uber Eats na Europę Północną i Środkowo-

Wschodnią Charity Safford, również cytowana w komunikacie.



Uber Eats jest obecnie dostępny w ponad 500 miastach, w 36 krajach na całym świecie, pozwalając użytkownikom na zamawianie posiłków z ponad 220 tysięcy restauracji.



Koncern BP, który rozpoczął działalność w Polsce w 1991 r., miał 575 stacji paliw na koniec 2019 r., co oznaczało drugą pozycję na rynku.