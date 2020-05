"Od 18 maja z powrotem będą mogły funkcjonować zakłady fryzjerskie, zakłady kosmetyczne i wszelkie tego typu (zakłady), które zostaną szczegółowo opisane w rozporządzeniu" - ogłosił premier.

Podkreślił konieczność zachowania rygoru sanitarnego. "W przypadku zakładów fryzjerskich apeluję, żeby to było umawianie się przez internet czy przez telefon na konkretne godziny, tak żeby nie gromadzili się ludzie w zakładach fryzjerskich, tylko, żeby to dystansowanie społeczne i odpowiednia higiena mogła być tam utrzymana" - podkreślił premier.

W przypadku salonów fryzjerskich i kosmetycznych zasadą będzie umawianie się na wizytę przez telefon, nie będzie możliwości oczekiwania na wizytę na miejscu.

Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.:

* obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, a w salonie kosmetycznym – jeśli zabieg na to pozwala);

* używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe;

* przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online, podano także.

Wytyczne Ministerstwa Rozwoju i GIS dla funkcjonowania salonów fryzjerskich [13.05.2020]

Zapewnienie bezpieczeństwa w salonie

1. Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się utrzymywanie czystości rąk - ich częste mycie wodą z mydłem lub dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Zaleca się higienę rąk:

o przed i po pracy z klientem,

o po dotykaniu banknotów/kart kredytowych, klamek itp,

o przed dotykaniem ust, nosa czy oczu,

o po zanieczyszczeniu rąk wydzieliną z dróg oddechowych, np. w przypadku kasłania, kichania,

o przed i po skorzystaniu z toalety,

o przed wejściem do pomieszczenia dla personelu,

o przed i po posiłku, spożywaniu napojów.

2. Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.

3. Dezynfekuj dłonie przy kliencie, aby pokazać mu, że traktujesz higienę priorytetowo.

4. Umożliwiaj klientom dezynfekowanie rąk w różnych punktach w salonie (przy drzwiach wejściowych, gdzie dezynfekcja jest obowiązkowa, przy wchodzeniu i wychodzeniu z salonu, przy recepcji/strefie roboczej, na stanowisku pracy).

5. W miejscach publicznych, w tym, w salonie fryzjerskim obowiązkowe jest noszenie osłony ust i nosa. Dla zwiększenia bezpieczeństwa pracownicy mogą dodatkowo zastosować gogle ochronne lub przyłbice.

6. Należy unikać dotykania oczu i ust.

7. Zaleca się, aby odzież robocza była prana codziennie i przechowywana w czystym, zamkniętym miejscu.

8. Używaj odzieży roboczej tylko do pracy z klientem.

9. Obuwie robocze dla pracowników powinno być używane wyłącznie w pracy.

10. Stosowanie jednorazowych okryć, ręczników, podkładów, peleryn itp. dla każdego klienta. Jeśli nie ma takiej możliwości materiały wielorazowe należy po każdym kliencie uprać w temperaturze minimum 60oC z użyciem detergentu.

11. Dezynfekcja każdego narzędzia i opakowania produktu po każdym kliencie. Obowiązkowa zasada to 1 fryzjer z zestawem czystych narzędzi dla 1 klienta (grzebienie, nożyczki, spinki, szczotki itd.).

12. W przypadku produktów dawkowanych, po każdym otwarciu opakowania zewnętrznego należy je czyścić i dezynfekować (należy zwrócić uwagę na łatwe w obsłudze elementy, takie jak aplikator). Przed użyciem szamponu, odżywki, maseczki, pasty do stylizacji, żeli itp., należy umyć ręce lub używać jak najwięcej narzędzi jednorazowego użytku takich jak szpatułki do pobierania produktu z miski, z tubki itp.

13. Dezynfekcja każdego stanowiska i umywalki do mycia włosów po każdym kliencie.

14. Regularne sprzątanie salonu, mycie wodą z detergentem lub dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni w salonie co najmniej 2 razy na zmianę.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom/osobom świadczącym usługi.

A. Przed wykonaniem usługi

1. Zaleca się rozważenie możliwości bezdotykowego pomiaru i rejestracji temperatury ciała pracowników przed rozpoczęciem pracy, za zgodą pracowników.

2. Możliwe jest rozważenie, za zgodą pracowników, prowadzenia codziennych procedur przeprowadzania i dokumentowania wywiadu, w szczególności o braku wstępowania objawów chorobowych u pracownika/osoby świadczącej usługi oraz o braku kontaktu z osobą, która miała widoczne objawy chorobowe lub była narażona na kontakt z osobą zakażoną.

3. Zaleca się świadczenie usług w salonie z wyłączeniem profesjonalistów pracujących na sesjach zdjęciowych, backstage’ach i pokazach zawodowych.

4. Salony, które nie pracują w systemie planowanych wizyt, są zobowiązane do przeprowadzenia wszystkich opisanych poniżej czynności przy pierwszym kontakcie z klientem. Jednocześnie wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, zaleca się przejście do systemu pracy planowanej i wcześniejszego umawiania wizyt.

5. Przyjmowanie klientów następuje wyłącznie po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych. Poczekalnie są wyłączone z użytku.

6. W dniu poprzedzającym planowaną wizytę personel kontaktuje się z klientem w celu potwierdzenia wizyty.

7. Klient zostaje poinformowany o tym, że nie może przyjść na umówioną wizytę, jeśli:

o występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,

o jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,

o zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,

o w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.

8. Jeśli u klienta nie zaistniały przesłanki wymienione w pkt 7, należy go telefonicznie poinformować o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym o przyjściu do salonu w maseczce (klient zdejmie maskę tylko na czas wykonania zabiegu, jeśli dotyczy on zasłoniętego obszaru twarzy) oraz zabraniu ze sobą rękawiczek jednorazowych.

9. Jeśli klient przyjdzie bez maseczki ochronnej/rękawiczek jednorazowych, aby usługa mogła się odbyć salon powinien mu je zapewnić (odpłatnie lub nieodpłatnie).

10. Klient/usługobiorca przy wejściu do gabinetu myje ręce lub je dezynfekuje. Jeśli istnieje możliwość rozgraniczenia miejsc wyjścia i wejścia – również przy wyjściu należy umożliwić klientowi dezynfekcję rąk.

11. Wytyczne dla realizowania fryzjerskich usług szkoleniowych:

o Zalecenia dla prowadzącego:

- Nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne (jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj realizowanego szkolenia).

- Nie używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi.

- Uczestnik przychodzi na szkolenie bez osób towarzyszących, chyba, że do ćwiczeń niezbędny jest udział modela.

- Liczba uczestników zgodna z liczbą stanowisk pracy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

o Wytyczne dla uczestnika:

- Nosić osłonę nosa i ust oraz rękawice ochronne (jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj realizowanego szkolenia).

- Nie używać telefonów komórkowych w trakcie wykonywania.

- Uczestnik przychodzi na szkolenie bez osób towarzyszących.

- Uczestnik zobowiązany posiadać odzież ochronną (jednorazowe rękawiczki, osłonę ust i nosa, fartuch).

B. W trakcie wykonywania usługi

W stosunku do pracowników salonu:

1. Obowiązkowe noszenie rękawiczek przy wykonywaniu usługi, jeśli rodzaj wykonywanej usługi na to pozwala (jednorazowe rękawiczki zmieniane po każdym kliencie lub wielorazowe myte i dezynfekowane pomiędzy klientami).

2. Obowiązkowe noszenie osłony ust i twarzy przez fryzjerów, a jeśli zabieg tego wymaga także gogli lub przyłbic.

3. Używanie ręczników jednorazowych wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

4. Wymiana ręczników i podkładów po każdym kliencie, w przypadku wielorazowych – pranie w temperaturze min. 600oC z użyciem detergentu.

5. Wykorzystanie peleryn jednorazowych lub wielorazowych odpowiednio zdezynfekowanych lub pranych temperaturze min. 600oC z użyciem detergentu po każdym kliencie.

6. Zakaz używania, ale też wyjmowania telefonów komórkowych w trakcie wykonywania usługi.

W stosunku do klientów:

1. Obowiązkowe noszenie maseczek.

2. Obowiązek noszenia rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcja rąk.

3. Zakaz używania, ale też wyjmowania telefonów komórkowych.

C. Po zakończeniu wykonywania usługi

1. Zdjęcie rękawiczek po każdym kliencie lub w razie potrzeby (uszkodzenie w trakcie wykonywania usługi) i usunięcie ich do kosza. Umycie, osuszenie i dezynfekcja rąk.

2. Sprzątniecie i dezynfekcja powierzchni dotykowych na stanowisku, na którym przebywał klient, narzędzi, urządzeń, a także innych powierzchni, których mógł dotykać (klamki, poręcze, włączniki, uchwyty, oparcie krzeseł itp.).

3. Od zakończenia usługi do przyjęcia kolejnego klienta powinno minąć tyle czasu, ile wymagane jest przy zastosowaniu danego środka do dezynfekcji, zgodnie z jego instrukcją użycia, zanim następny klient zostanie obsłużony na tym samym stanowisku.

4. Przewietrzenie pomieszczenia.