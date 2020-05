Centralny Bank Irlandii zatwierdził prospekt Santander BP ws. programu obligacji



Warszawa, 13.05.2020 (ISBnews) - Centralny Bank Irlandii (Central Bank of Ireland) wydał decyzję o zatwierdzeniu sporządzonego przez Santander Bank Polska prospektu podstawowego dotyczącego programu emisji euroobligacji średnioterminowych o wartości do 5 mld euro (programu EMTN), podał bank.

Santander podał jednocześnie, że 13 maja br. Fitch Ratings przyznał rating dla programu EMTN - program ten otrzymał rating dla długu długoterminowego niezabezpieczonego BBB+, a dla długu krótkoterminowy rating F2, podano w komunikacie.

We wrześniu 2018 r. Santander Bank Polska wyemitował senioralne obligacje niezabezpieczone o wartości 500 mln euro w ramach Programu EMTN. Bank zapowiadał wówczas, że papiery te będą notowane na Irlandzkiej Giełdzie Papierów Wartościowych (Euronext Dublin) oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Spółki z Grupy Santander Bank Polska oferują m.in. fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia, leasing oraz faktoring. Aktywa razem banku wyniosły 209,48 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)