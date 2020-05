Ulma: W pesymistycznym scenariuszu przychody mogą spaść o 20% r: r w I półroczu



Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - W przypadku realizacji pesymistycznego scenariusza rozwoju negatywnych zdarzeń spowodowanych pandemią koronawirusa, skonsolidowane przychody Ulma Construccion Polska mogą być niższe o 20% r/r w I półroczu z negatywną perspektywą do końca roku, podała spółka.

"Zarząd grupy kapitałowej analizuje różne scenariusze rozwoju negatywnych zdarzeń spowodowanych pandemią koronawirusa. W możliwym pesymistycznym scenariuszu zarząd szacuje, że skonsolidowane łączne przychody grupy kapitałowej w II kwartale 2020 roku mogą w dalszym ciągu wskazywać negatywną dynamikę, co w rezultacie przyczyniłoby się do sytuacji, w której łączne skonsolidowane przychody grupy kapitałowej za okres I półrocza 2020 roku byłyby niższe o 20% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wraz z negatywną perspektywą do końca bieżącego roku" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Spółka przewiduje, że niepewna sytuacja rynkowa może skutkować m.in. brakiem zainteresowania ze strony klientów na budowanie własnych zasobów materiałowych w zakresie szalunków budowlanych i rusztowań. Zjawisko to może wpłynąć negatywnie na wysokość przychodów w segmencie sprzedaży materiałów budowlanych, który był motorem napędowym skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

Także w segmencie obsługi budów każde nasilenie niepewności inwestorów prywatnych co do chęci rozpoczynania nowych inwestycji potęgować będzie ryzyko dekoniunktury całego segmentu, który jest istotnym motorem działalności firm szalunkowych. W konsekwencji może dość do wojen cenowych pomiędzy uczestnikami runku, co doprowadzi do spadków generowanych przychodów, podano także.

"Jednocześnie zarząd emitenta informuje, że podejmuje wszelkie możliwe działania mające na celu dostosowanie poziomów kosztów do notowanych niższych przychodów, dbając jednocześnie o utrzymanie miejsc pracy dla swoich pracowników i zleceń dla kontrahentów" - czytamy dalej.

Grupa kapitałowa Ulma Construccion Polska S.A. działa w branży budowlanej. Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej jest dzierżawa i sprzedaż systemów deskowań (systemów szalunkowych) i rusztowań na potrzeby budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego, wykonywanie prac konserwacyjnych oraz projektów zastosowań tych systemów, a także produkcja remonty systemów deskowań i innych akcesoriów używanych przy montowaniu systemów szalunkowych.

(ISBnews)