Jak poinformowała rzeczniczka, farma fotowoltaiczna na terenie należącym do elektrowni w Opolu jest częścią projektu realizowanego przez PGE GiEK oraz PGE Energia Odnawialna.

Nowa siłownia powstanie na ponad dwóch hektarach gruntów przy rezerwowym składowisku odpadów spaleniskowych "Groszowice". Panele o łącznej mocy jednego MW będą mogły zaspokoić potrzeby około 900 gospodarstw domowych.

Elektrownia Opole to kolejny oddział spółki PGE GiEK, na terenie którego zbudowana zostanie farma słoneczna. W listopadzie 2019 roku spółka wydzierżawiła PGE Energii Odnawialnej ok. 100 ha gruntów należących do Elektrowni Bełchatów. Powstanie na nich jedna z największych w kraju instalacja fotowoltaiczna, której produkcja wystarczy na pokrycie potrzeb energetycznych niemal 30 tys. gospodarstw domowych.

"Nasza spółka z powodzeniem realizuje projekty ukierunkowane na rozwój niskoemisyjnej energetyki. W samym kompleksie bełchatowskim planujemy przeznaczyć w sumie cztery lokalizacje pod budowę farm fotowoltaicznych. Budowa instalacji PV o mocy do 125 MW planowana jest również na terenach Elektrowni Dolna Odra w województwie zachodniopomorskim" - podała prezes PGE GiEK Wioletta Czemiel–Grzybowska.

Według założeń grupy, dzięki budowie farm fotowoltaicznych w Opolu i w bełchatowskim kompleksie energetycznym istnieje szansa na uzyskanie przez PGE do 2030 roku około 2,5 GW mocy z energii słonecznej. Na ten cel grupa przeznaczyła już ponad tysiąc hektarów terenu, na którym można wybudować instalacje o mocy przekraczającej 500 MW. (PAP)

autor: Marek Szczepanik