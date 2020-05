Cyfrowy Polsat objął 69% udziałów w spółce Bcast



Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat objął 69% udziałów w spółce Bcast, która zajmuje się emisją programów radiowych i telewizyjnych dla nadawców publicznych i komercyjnych w całej Polsce, podała spółka. Wartość transakcji to ok. 7 mln zł, poinformował wiceprezes Cyfrowego Polsatu Maciej Stec.

"Nowy partner wniesie do Bcast bogate zaplecze technologiczne oraz obszerne know-how z zakresu telekomunikacji. Współpraca obu podmiotów będzie miała wymiar nie tylko technologiczny, ale też biznesowy, otwierając dla Bcast nowe rynkowe możliwości i perspektywy rozwoju. Z kolei Grupa Polsat zyska dodatkowy potencjał do planowania i rozwoju swojej sieci radiowej" - czytamy w komunikacie.

Wiceprezes Cyfrowego Polsatu Maciej Stec podczas dzisiejszej wideokonferencji powiedział, że wartość tej transakcji wyniosła około 7 mln zł.

Bcast to operator radiodyfuzyjny, zajmujący się emisją programów radiowych i telewizyjnych dla nadawców publicznych i komercyjnych w całej Polsce. Współpracuje z głównymi radiowymi nadawcami komercyjnymi (RMF, Eurozet, Time/Eska, GRA, Radio Maryja, Grupa Polsat), a także z sektora publicznego (Polskie Radio) oraz nadawcami telewizyjnymi w ramach lokalnych multipleksów DVB-T. Po 6 latach działalności spółka obsługuje blisko 90 emisji RTV (FM, DAB+, DVB-T), dysponując 45 obiektami nadawczymi, za pośrednictwem których świadczone są jej usługi, czytamy dalej.

"Bcast jest nie tylko operatorem telekomunikacyjnym, ale także spółką technologiczną posiadającą wysokiej klasy specjalistów oraz unikalny know-how. Chcemy wykorzystać te atuty w planowaniu i rozwoju naszej sieci radiowej, która będzie mogła służyć do dystrybucji usług zarówno Grupie Polsat, jak i innym firmom działającym na rynku medialnym i telekomunikacyjnym w Polsce. Cieszę się również, że założyciele firmy pozostają w spółce i będziemy mogli współpracować zarówno w zarządzie, jak i radzie nadzorczej" - powiedział członek zarządu Cyfrowego Polsatu i Polkomtela Jacek Felczykowski, cytowany w komunikacie.

Jak podał Cyfrowy Polsat, Bcast posiada kilkunastoletnie doświadczenie w sferze usług i inwestycji telekomunikacyjnych. Zrealizował autorskie rozwiązanie DABCAST w zakresie radiowych technologii cyfrowych, dzięki któremu firma, jako jedna z niewielu w Polsce, pozyskała dofinansowanie na badania i innowacje w ramach prestiżowego programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 faza II. Opracowane technologie pozwalają spółce zdobywać klientów nie tylko w Polsce, ale i za granicą.

"Dołączenie do Grupy Polsat jest dla nas kolejnym ważnym posunięciem, jeżeli chodzi o rozwój Bcast. To z jednej strony uwieńczenie prac całego zespołu, z drugiej - duży krok w kierunku, który sobie wytyczyliśmy. Wsparcie ze strony partnera, jakim jest Cyfrowy Polsat, pozwoli nam przede wszystkim zrealizować nowe duże kontrakty, ale również udoskonalić usługi świadczone dla obecnych klientów. Jestem przekonany, że czeka na nas wiele fascynujących projektów, zarówno z obszaru radiodyfuzji, jak i nowych technologii" - powiedział członek zarządu i pomysłodawca Bcast Maciej Lipiński, cytowany w komunikacie.

W zarządzie spółki pozostaną zasiadający tam dotychczas Maciej Lipiński i Krzysztof Karpiński. Dołączą do nich Jacek Felczykowski oraz Dariusz Działkowski z Grupy Polsat. Andrzej Papuda, który był współzałożycielem spółki, będzie kontynuował współpracę z poziomu członka rady nadzorczej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)