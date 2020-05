Apator obniżył poziom rekomendowanej dywidendy za 2019 r. do 1,1 zł na akcję



Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Zarząd Apatora obniżył rekomendację wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r. do 1,1 zł brutto na akcję z 1,3 zł poprzednio, podała spółka.

"Nowa rekomendacja podyktowana jest zwiększoną ostrożnością w podejściu zarządu do oceny przyszłej sytuacji gospodarczej, szczególnie uwzględniając potencjalny wpływ pandemii, nie w pełni możliwy do oszacowania na bieżącym etapie" - czytamy w komunikacie.

Na poczet dywidendy z zysku za 2019 r. w dniu 12 grudnia 2019 r. wypłacona została zaliczka w wysokości 0,45 zł brutto na akcję. Zarząd rekomenduje wypłatę pozostałej części dywidendy w kwocie 0,65 zł brutto na akcję 31 sierpnia 2020 r., podano także.

"Jednocześnie zarząd podkreśla, że chce kontynuować politykę redystrybucji, a sytuacja spółki i Grupy Apator umożliwia dzielenie się wypracowanymi zyskami z akcjonariuszami" - czytamy dalej.

Pod koniec lutego zarząd Apatora rekomendował wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019 w wysokości 1,3 zł brutto na jedną akcję.

Apator odnotował 53,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 67,79 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 54,07 mln zł wobec 67,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. spółka miała 877,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)