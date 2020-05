Infoscan wyemitował dwie transze obligacji zamiennych na akcje



Warszawa, 14.05.2020 (ISBnews) - Infoscan wyemitował kolejne dwie transze obligacji zamiennych na akcje w ramach umowy inwestycyjnej z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund, podała spółka. W ramach transakcji spółka przydzieliła inwestorowi obligacje o wartości nominalnej 1,5 mln zł.

"Dotychczas zgromadzone środki pozwoliły nam na sprawną realizację dotychczasowych zamówień oraz na rozpoczęcie realizacji kamieni milowych naszego rozwoju. Zgodnie z przekazywanymi wcześniej informacjami, pracujemy obecnie nad rozwojem naszego flagowego rozwiązania, aby w ramach jednego urządzenia oferować szeroki wachlarz usług diagnostycznych obejmujących schorzenia układu oddechowego, krążenia oraz nerwowego. Ważne jest, aby równolegle dostosować do nowych funkcjonalności nasz system telemedyczny Osascan. Planujemy również kontynuować ekspansję zagraniczną, dlatego zamierzamy regularnie wdrażać nowe wersje językowe autorskiego oprogramowania. Środki pozyskane z emisji nowych transz obligacji pozwolą nam na realizację założonych celów. Trwająca obecnie pandemia spowodowała dynamiczny rozwój rynku telemedycznego, dlatego zamierzamy zintensyfikować wspomniane prace rozwojowe, aby w nim uczestniczyć. Są one kapitałochłonne, więc zdecydowaliśmy się na uruchomienie dwóch transz jednocześnie" - powiedział prezes Piotr Sobiś, cytowany w komunikacie.

Od początku realizacji umowy inwestycyjnej spółka wyemitowała już 2 transze obligacji zamiennych na akcje o łącznej wartości nominalnej 1,5 mln zł. Obecnie wyemitowane zostały kolejne 2 transze o wartości nominalnej 750 tys. zł każda. Spółka posiada również możliwość emisji kolejnych transz, jeżeli zostanie odnotowane zapotrzebowanie na dodatkowe środki. Oprócz rozwoju produktów Spółka zamierza część środków przeznaczyć na działania marketingowe oraz wsparcie sprzedaży nowych urządzeń do walki z koronawirusem, które dołączyły do oferty Infoscanu dzięki umowie dystrybucyjnej z MedIntech.

"W ostatnich czasie odnotowaliśmy bardzo duże zainteresowanie telekardiomonitorami oraz respiratorami, które niedawno dodaliśmy do naszego portfolio produktowego. Prowadzimy testy nowych urządzeń, a nasz dział handlowy cały czas otrzymuje wiadomości od coraz większej liczby nowych podmiotów zainteresowanych współpracą. Chcę jednak podkreślić, że komercjalizacja urządzeń telemedycznych to etap złożony i wymaga czasu. Jesteśmy jednak pełni nadziei, że nasze wysiłki zostaną nagrodzone zwiększoną ilością badań wykonywanych przez nas na terenie Polski" - powiedział wiceprezes Maciej Nowak, cytowany w komunikacie.

Dodał, że spółka zamierza również rozwijać kanał sprzedaży e-commerce.

"Rozpoczęta jakiś czas temu kampania 'Zbadaj się sam' okazała się dużym sukcesem. Dzięki niej nasza internetowa sprzedaż badań bezpośrednio do klienta bardzo wzrosła. Duży wpływ na wzrost popularności mają działania edukacyjne, które realizujemy w ramach webinarów na naszych social mediach. Cieszymy się z osiąganych rezultatów, dlatego zakładamy dalszy rozwój tego kanału oraz akcji edukacyjnej" - dodał Nowak.

Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.

(ISBnews)