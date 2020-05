W przestrzeni publicznej pojawiły się oceny, że ministerstwo ukrywa, kto doradza rządowi. Minister Łukasz Szumowski był o to pytany w tym tygodniu m.in. w Radiu Zet. Stwierdził wówczas, że nie ujawni nazwisk ekspertów, bo nie są to osoby publiczne i nie wie, czy życzyłyby sobie przekazania takiej informacji. Akcentował jednocześnie, że są to specjaliści z szeregu renomowanych uczelni i instytucji.

W piątek ministerstwo udostępniło PAP dane ekspertów zaangażowanych w prace modelowania epidemiologicznego dla COVID-19. Zespół przygotowuje analizy i doradza ministrowi Szumowskiemu.

W informacji resortu wymienieni zostali:

- dr hab. Magdalena Rosińska, prof. Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru,

- dr Daniel Rabczenko, Zakład Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny,

- prof. Anna Gambin, Wydział Matematyki, Informatyki I Mechaniki, Uniwersytet Warszawski

- dr hab. Ewa Szczurek, Wydział Matematyki, Informatyki I Mechaniki, Uniwersytet Warszawski

- dr hab. Błażej Miasojedow, Wydział Matematyki, Informatyki I Mechaniki, Uniwersytet Warszawski

- dr Krzysztof Gogolewski, Wydział Matematyki, Informatyki I Mechaniki, Uniwersytet Warszawski

- dr hab. Tyll Kruger, prof. Politechniki Wrocławskiej, Wydział Elektroniki, Kierownik Grupy MOCOS (Modelling Coronavirus Spread)

- dr Marek Bawiec, Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska, Grupa MOCOS

- Marcin Bodych, Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska, Grupa MOCOS

- dr Agata Migalska, Grupa MOCOS

- dr Tomasz Ożański, Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska, Grupa MOCOS

- dr inż. Franciszek Rakowski, kierownik zespołu Modelu epidemiologiczny Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Uniwersytetu Warszawskiego

- Karol Niedzielewski, Zespół Modelu epidemiologicznego, ICM UW

- dr Łukasz Górski, Zespół Modelu epidemiologicznego, ICM UW

- dr Jakub Zieliński, Zespół Modelu epidemiologicznego, ICM UW

- dr Jędrzej Nowosielski, Zespół Modelu epidemiologicznego, ICM UW

- dr Magdalena Gruziel-Słomka, Zespół Modelu epidemiologicznego, ICM UW

- Marcin Semeniuk, Zespół Modelu epidemiologicznego, ICM UW

- dr Rafał Bartczuk, Zespół Modelu epidemiologicznego, Katolicki Uniwersytet Lubelski

- dr Jan Kisielewski, Zespół Modelu epidemiologicznego, Uniwersytet w Białymstoku. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

