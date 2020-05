MR: inflacja w maju wyniesie około 3 proc.

Źródło: PAP

Inflacja w maju wyniesie około 3 proc. w ujęciu rocznym, a miesiąc do miesiąca ceny mogą spaść o ok. 0,1 proc. - ocenia Ministerstwo Rozwoju w komentarzu do piątkowych danych GUS.