"Fuzje są po to, by wzmacniać firmy, a tym samym gospodarkę. Umożliwiają zwiększenie ich potencjału i osiągnięcie synergii, m.in. po stronie kosztowej. W Polsce już dawno powinniśmy zbudować jeden globalny koncern multienergetyczny odporny na wahania rynkowe. Takie procesy ma za sobą zdecydowana większość globalnych graczy, naszych konkurentów" - powiedział Obajtek podczas XIX Debaty Eksperckiej ISBnews "Polscy czempioni w okresie globalnego spowolnienia".

W jego opinii, tylko stabilne firmy, o mocnej pozycji, będą w stanie realizować duże inwestycje, które są Polsce bardzo potrzebne, a posiadanie kilku filarów działalności bardziej uodporni je na potencjalne kryzysy. Dlatego PKN Orlen konsekwentnie realizuje proces budowy silnego koncernu multienergetycznego.

"Jest czas, gdy bardziej opłaca się sprzedawać paliwo, ale jest też czas, kiedy większe zyski mamy z innych obszarów działalności, dlatego koncentrujemy się równie mocno na rozwoju pozostałych segmentów naszej działalności, na przykład petrochemicznego czy energetycznego. […] Musimy wzmacniać naszą pozycję, polskie firmy muszą dynamicznie rozwijać się, bo to ożywia polską gospodarkę. Ważne jest teraz, aby w szybkim tempie wrócić na ścieżkę wzrostu" - powiedział.

"Jeżeli firmy mają zapewnione bezpieczeństwo finansowe i długoterminową strategię, są dużymi koncernami, to powinny, tym bardziej w czasach kryzysu, inwestować. Podejmujemy działania biznesowe, które wpłyną na rozwój firmy w kolejnych dekadach. Patrzymy na Orlen w perspektywie nie kilku, lecz kilkudziesięciu lat do przodu. Kryzys, choćby ten wywołany przez pandemię koronawirusa, nie jest powodem do wstrzymywania inwestycji. Wręcz przeciwnie - to czas, by je realizować i rozwijać działalność. Oczywiście do tego trzeba mieć stabilność finansową, my ją mamy" - dodał Obajtek.

W poniedziałek odbyła się "XIX Debata Ekspercka ISBnews", podczas której prezesi największych polskich spółek uznali, że duże polskie przedsiębiorstwa są dobrze przygotowane do globalnego spowolnienia gospodarczego, które będzie konsekwencją pandemii koronawirusa. W ich zgodnej opinii, kryzys to nie tylko czas na weryfikację strategii biznesowej, przegląd aktywów, ale także na fuzje i przejęcia mniejszych, lecz atrakcyjnych podmiotów.

W debacie brali udział: Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen; Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź; Leszek Skiba, p.o. prezesa Banku Pekao; Mariusz Dziurdzia, partner PwC, lider usług dla dyrektorów-CFO.

>>> Czytaj też: Co Orlen zrobi z inwestycją w Ostrołęce?