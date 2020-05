Gazociąg Polska-Litwa z racji swojej długości, tj. ok. 343 km został podzielony na dwie części: północną składającą się z trzech odcinków oraz południową składającą się z dwóch.

Budowa 185 km północnej części tej inwestycji będzie realizowana przez 3 firmy:



* IDS-BUD SA. na trasie Rudka Skroda-Konopki - ok. 61 km;



* konsorcjum NDI na trasie Konopki-Kuków - ok. 77 km;



* konsorcjum JT na trasie Kuków-Granica PL-LT - ok. 47 km.

"Dzisiaj mamy zakontraktowanych wszystkich wykonawców części północnej interkonektora Polska-Litwa, co oznacza, że możemy przechodzić do fazy budowlanej tej inwestycji. Połączenie gazowe Polski z Litwą zwiększy bezpieczeństwo energetyczne regionu, a także umożliwi gazyfikację północno-wschodnich regionów Polski" - powiedział wiceprezes Gaz-Systemu Artur Zawartko, cytowany w komunikacie.

Obecnie na północnej części GIPL trwa proces przekazywania nieruchomości w pasie inwestycji na potrzeby prac budowlanych. W najbliższych tygodniach planujemy wybrać wykonawców dla dwóch odcinków południowej części interkonektora, podano także.

Łączne dofinansowanie unijne dla GIPL wynosi 266,4 mln euro (dla obu inwestorów projektu - Gaz-Systemu oraz litewskiego operatora systemu przesyłowego Amber Grid), a jego źródłem jest instrument UE "Łącząc Europę", podsumowano.

Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki. Odpowiada za przesył gazu ziemnego oraz zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce.

