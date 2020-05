CDA: Liczba aktywnych subskrybentów CDA Premium przekroczyła 300 tys.



Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Liczba aktywnych subskrybentów CDA Premium przekroczyła 300 tys. w maju, co oznacza wzrost o ok. 45,8% r/r, podało CDA.

"Liczba aktywnych subskrybentów CDA Premium w bieżącym miesiącu przekroczyła 300 tys. Stanowi to wzrost o około 45,8% względem analogicznego okresu roku poprzedniego" - czytamy w komunikacie.

Spółka obserwuje w ostatnim czasie wzmożone zainteresowanie CDA Premium.

"W ocenie zarządu, trendy wzrostowe obserwowane od początku uruchomienia przez spółkę usługi VOD zostały wzmocnione przez restrykcje narzucone przez rząd w związku ze stanem epidemiologicznym, które sprzyjają pozostawaniu w domu i częstszą niż zwykle konsumpcją treści wideo na żądanie" - czytamy dalej.

CDA to operator serwisu VoD cda.pl. Spółka zadebiutowała na NewConnect w maju 2019 r.

