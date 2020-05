MedApp miał 0,54 mln zł straty netto, 0,45 mln zł straty EBIT w I kw. 2020 r.



Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - MedApp odnotował 535 tys. zł jednostkowej straty netto w I kw. 2020 r. wobec 1,74 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 454 tys. zł wobec 1,38 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 16 tys. zł w I kw. 2020 r. wobec 2 tys. zł rok wcześniej.

Głównym źródłem przychodów uzyskanych przez MedApp w I kwartale br. jest współpraca z międzynarodowym koncernem Johnson & Johnson, w ramach której kontrahent wykorzystuje oprogramowanie CarnaLife System do przeprowadzania badań przesiewowych pacjentów, którzy następnie mogą być leczeni zabiegowo przy pomocy produktów Biosense Webster z grupy Johnson & Johnson, podano w komunikacie.

"Wyniki spółki za I kwartał 2020 roku są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Istotnie zmniejszyliśmy stratę realizując pierwsze w tym roku kontrakty sprzedażowe. Naszym głównym priorytetem jest komercjalizacja aplikacji CarnaLife Holo i CarnaLife System i cieszę się, że w I kwartale br. wdrożyliśmy współpracę z amerykańskim koncernem Johnson & Johnson uzyskując regularne przychody z realizacji tej umowy. W ramach projektu realizowanego z koncernem wykorzystujemy aplikacje i autorskie algorytmy sztucznej inteligencji CarnaLife System (telemedycyna) w analizie zapisu EKG" - skomentował prezes Krzysztof Mędrala, cytowany w komunikacie.

"Kontynuujemy także dalsze prace komercjalizacyjne. W marcu br. zawarliśmy umowę na dostawę systemu wizualizacji obrazowych danych medycznych 3D CarnaLife Holo z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Nowe kontrakty oraz rozwój naszych produktów jest dla nas priorytetem, dlatego rozmawiamy o podjęciu możliwej współpracy z kolejnymi klientami" - dodał prezes

Spółka podkreśla, że zamierza wykorzystać aktualną sytuację do wdrożenia nowych funkcjonalności zarówno w CarnaLife System, jak i CarnaLife Holo. Pozyskane środki z emisji pozwoliły zatrudnić nowe osoby w zespole IT, który aktywnie pracuje nad rozwojem każdej z aplikacji. Nowe funkcjonalności mają jeszcze bardziej uatrakcyjnić ofertę MedAppu oraz pozwolić na uzyskiwanie powtarzalnych przychodów ze sprzedaży w przyszłości.

"Jak ważne jest wykorzystanie mobilnych i zdalnych rozwiązań pokazuje chociażby ostatnia inwestycja Microsoftu w Polsce i udział tego koncernu w tworzeniu Polskiej Chmury Narodowej. Microsoft jest jednym z naszych partnerów, z którym już od wielu lat współpracujemy. Rozwiązania MedAppu idealnie wpisują się w proces transformacji jaki rozpoczyna się w ochronie zdrowia, dlatego naszym zdaniem jest to najlepszy czas, aby przejść na rynek główny GPW i dzięki nowym środkom jeszcze bardziej dynamicznie kontynuować rozwój spółki" - dodał Mędrala.

MedApp rozpoczął przygotowania do wejścia na Rynek Główny GPW. W tym celu Spółka podpisała umowę z Kancelarią SSW - Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp. k., która będzie odpowiadać za przygotowanie prospektu oraz obsługę prawną całego procesu. Jednocześnie zarząd spółki zwołał na 8 czerwca br. nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze będą głosować m.in. nad uchwałą dot. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, przypomniano w materiale.

MedApp S.A. to notowana na NewConnect spółka działająca w branży telemedycyny. Produktem stworzonym i rozwijanym przez firmę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne oraz obrazowanie 3D/4D.

(ISBnews)