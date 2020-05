R22 chce osiągnąć pozycję lidera w regionie CEE w ciągu 2-3 lat



Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Grupa R22 zakłada zdobycie pozycji lidera na rynku Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) w ciągu najbliższych dwóch-trzech lat, zapowiedział prezes Jakub Dwernicki.

"Naszą ambicją jest zostać największym graczem w regionie CEE i chcemy tego dokonać w krótkiej perspektywie, około 2-3 lat" - powiedział Dwernicki w trakcie wideokonferencji.

Jak zaznaczył, m.in. w wyniku wprowadzenia marki cyber_Folks, która docelowo zintegruje wszystkie marki hostingowe grupy, spółka spodziewa się kontynuacji wzrostu przychodów na poziomie kilkunastu procent.

"Najszybciej będzie się rozwijał obszar SaaS, ze względu na niską bazę, tu spodziewamy się wzrostów o 40-50% w skali roku, następnie obszar omnichannel, a hosting będzie rósł najwolniej, ale w liczbach bezwzględnych będzie to prawdopodobnie wciąż wzrost największy. Robimy wszystko, żeby stabilnie stać na wszystkich trzech nogach" - powiedział także prezes.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

