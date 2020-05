W.Brytania: Koronawirus uderzył w dochody rodziny królewskiej

Źródło: PAP

Epidemia koronawirusa może spowodować, że przychody brytyjskiej rodziny królewskiej z biletów wstępu do pałaców oraz sprzedaży pamiątek spadną o jedną czwartą, co z kolei zmusi dwór do szukania oszczędności - podał we wrotek dziennik "The Sun".