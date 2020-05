Biedronka skraca termin płatności do 21 dni dla producentów owoców i warzyw



Warszawa, 19.05.2020 (ISBnews) - Biedronka skraca termin płatności do 21 dni - od 1 czerwca - dla producentów warzyw i owoców, podała sieć. Nowe zasady będą miały zastosowanie do ponad 60 czołowych polskich producentów warzyw i owoców, których łączny roczny obrót w 2019 r. nie przekroczył 100 mln zł.

"Wprowadzając nowe zasady płatności dla kategorii warzyw i owoców, chcemy docenić i uhonorować polskich producentów ultra-świeżej i nieprzetworzonej żywności. Ich praca nieustannie stoi w obliczu wyzwań natury - inwestują w bardzo długim okresie, a jednocześnie cały czas stale żyją w wielkiej niepewności z powodu warunków pogodowych, jak choćby długotrwała susza z lat 2019-2020. Teraz chcemy im pomóc poprzez skrócenie terminów płatności, które pozwolą im utrzymać płynną i stabilną produkcję" - powiedział członek zarządu i dyrektor działu zakupów w sieci Biedronka Maciej Łukowski, cytowany w komunikacie.

Sieć podała, że w 2019 roku sprzedała prawie 120 mln kg ziemniaków, 110 mln kg pomidorów i prawie 90 mln kg jabłek, z których ogromna większość pochodziła od polskich producentów. W 2019 r. we wszystkich kategoriach Biedronka współpracowała z ponad 1 000 polskich dostawców, od których pochodziło 93% produktów sprzedawanych w całej sieci.

W I kw. br. sieć Biedronka otworzyła 11 sklepów i zamknęła 3 placówki. Na koniec marca br. sieć Biedronka liczyła 3 010 placówek o łącznej powierzchni 2,03 mln m2.

(ISBnews)