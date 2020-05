W poniedziałek zostały otwarte żłobki i przedszkola w Warszawie. Jak informował ratusz w piątek, na podstawie przeprowadzonych przez miasto ankiet wśród ponad 70 tys. rodzin, chęć oddania dzieci do przedszkoli zgłosiło 24 proc. rodzin, a do żłobków - 34 proc.

Frekwencja w poniedziałek była jednak niższa od deklarowanej. Jak podano we wtorek, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, mimo wcześniejszych deklaracji rodziców, że udział w zajęciach weźmie ponad 12 tysięcy dzieci, w poniedziałek do przedszkoli poszło zaledwie 5,6 tys. dzieci. To około 10 proc. wszystkich dzieci, które przed epidemią uczęszczały do przedszkoli. Wysłanie dzieci do żłobków deklarowało w ankietach ok. 34 proc. rodzin. W poniedziałek wróciło do nich tylko 15 proc. maluchów, czyli dokładnie 1267 dzieci. (PAP)