Unimot wchodzi w segm. PV z marką Avia Solar; cel: 276 mln zł przychodów do 2023



Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Grupa Unimot ogłosiła wejście w segment fotowoltaiki z marką Avia Solar i planuje ok. 276 mln zł przychodów z tego tytułu do 2023 roku, poinformował prezes Unimot Energia i Gaz - spółki zależnej Unimotu - Marcin Ludwicki.

"Rozpoczęliśmy już sprzedaż instalacji fotowoltaicznych o mocy 100-200 KWp pod marką Avia Solar, w pierwszej kolejności ofertę kierujemy do naszych wieloletnich partnerów biznesowych. Chcielibyśmy instalować ok. 20 MWp instalacji rocznie i osiągnąć poziom 69 MWp do roku 2023. Przychody z tego tytułu powinny wynieść ok. 276 mln zł do 2023 roku" - powiedział Ludwicki w trakcie wideokonferencji.

Jak dodał, na koniec 2023 r. spółka Unimot Energia i Gaz chciałaby dysponować ok. 150 handlowcami w obszarze fotowoltaiki i 100 ekipami instalacyjnymi.

"Od dłuższego czasu przyglądaliśmy się segmentowi fotowoltaiki, ale chcieliśmy wejść na ten rynek, kiedy będziemy mieli pewność, że jesteśmy dobrze przygotowani. To nie jest nasze ostatnie słowo, mamy jeszcze spółkę Tradea, która również pracuje nad rozpoczęciem działań w obszarze fotowoltaiki, mówimy tu o farmach fotowoltaicznych" - dodał prezes Unimotu Adam Sikorski.

Zastrzegł, że na rynku farm fotowoltaicznych operują duzi gracze, dla których oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji jest znacznie niższa niż taka, której oczekiwałby Unimot.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

(ISBnews)