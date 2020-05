Canal+ uruchamia swoją platformę VOD



Warszawa, 20.05.2020 (ISBnews) - Canal+ uruchamia swój serwis video na żądanie (VOD), podał operator.

"Canal+ to nowa usługa, która łączy świat kanałów na żywo ze światem VOD, uwalnia klientów od długoterminowej umowy oraz zmienia dotychczasowy sposób interakcji z telewizją. W nowym Canal+ znalazły się treści z wybranych kanałów na żywo, filmy, seriale, emocjonujący sport, programy informacyjne, dokumenty oraz programy na życzenie od Canal+ i zewnętrznych dostawców. To wszystko z możliwością oglądania na wielu urządzeniach i ekranach oraz z płatnością w modelu subskrypcyjnym. Canal+ oferuje pierwszy miesiąc całkowicie bezpłatnie, dla każdego" - czytamy w komunikacie.

Dzięki połączeniu treści z kanałów na żywo oraz bibliotek VOD, Canal+ oferuje użytkownikom na start katalog ponad 35 000 polskich i zagranicznych filmów, odcinków seriali, wydarzeń sportowych, dokumentów, programów publicystycznych i rozrywkowych oraz bajek dla dzieci, podano także.

Z usługi można korzystać w dowolnym miejscu, czasie i na dowolnym urządzeniu. Wystarczy dostęp do internetu oraz podpięcie karty płatniczej, a przez pierwszy miesiąc testowanie Canal+ jest całkowicie bezpłatnie i bez żadnych zobowiązań.

"Nielimitowany dostęp do bogatej biblioteki filmów oraz seriali to dzisiaj standard serwisów VOD, ale jako widzowie nadal poszukujemy jakościowych programów informacyjnych, rozrywkowych czy sportowych emocji. Te nadal najłatwiej znajdziemy w telewizji, która nie zawsze była naszym pierwszym wyborem ze względu na bariery, takie jak np. długoterminowa umowa czy sztywna ramówka. Canal+ od dziś likwiduje te ograniczenia, oferując najlepsze treści na żądanie oraz kanały na żywo w jednej usłudze dostępnej na wielu ekranach, w modelu subskrypcyjnym i z rozwiązaniami technologicznymi, które pokochały miliony ludzi. Jesteśmy przekonani, że Canal+ zainteresuje ofertą wszystkich, którzy poszukują szerokiego wachlarza interesujących i jakościowych treści dostępnych od dziś w łatwy i przyjazny sposób" - powiedział dyrektor ds. budowania wartości klienta w Canal+ Grzegorz Skowron-Moszkowicz, cytowany w komunikacie.

Z Canal+ można skorzystać przez przeglądarkę internetową, aplikację mobilną na iOS i Android, aplikację w telewizorze z systemem Android TV oraz przez Apple TV. Dodatkowo produkt wspiera technologię AirPlay oraz Google Cast, co pozwala na przesyłanie obrazu z urządzenia mobilnego na telewizor. Jeszcze dziś rozpocznie się proces udostępniana aplikacji w sklepach Google Play dla urządzeń z systemem Android. Aplikacja dla urządzeń z systemem iOS zostanie planowo udostępniona w AppStore po zakończeniu ostatniego kroku procesu certyfikacji, co ma nastąpić już niebawem, zapowiedziano także.

Platforma Canal+ to platforma płatnej telewizji premium. Oferuje ponad 180 kanałów, w tym ponad 100 w standardzie HD, dając jednocześnie dostęp do ponad 600 kanałów FTA.

(ISBnews)