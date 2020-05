Asbis: Przychody spadły wstępnie o ok. 8% r: r do ok. 91 mln USD w kwietniu



Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Asbis Enterprises Plc wypracował w kwietniu 2020 roku skonsolidowane przychody na poziomie ok. 91 mln USD wobec 99 mln USD rok wcześniej, co oznacza spadek o około 8%, podała spółka, prezentując wstępne dane szacunkowe.

"W kwietniu wszystkie rynki, na których działamy zostały zamknięte, jednak pomimo tego udało nam się wypracować bardzo dobre wyniki sprzedaży, porównywalne z ubiegłym rokiem. Pamiętajmy, że drugi kwartał jest tradycyjnie najsłabszy w naszej sprzedaży, dlatego szczególnie jesteśmy zadowoleni z naszych przychodów w kwietniu. Asbis jak zwykle szybko dostosował się do panujących warunków i wykorzystał swoją dominującą pozycję rynkową na obszarach naszego działania, wypracowując przychody wyższe od oczekiwanych. Gospodarki w większości krajów zaczynają powracać do normy, również na naszych rynkach, co pozwoli nam wypracować znacznie lepsze wyniki" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Aabisc Enterprises Plc Siergiej Kostevitch, cytowany w komunikacie.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,91 mld USD w 2019 r.

(ISBnews)