Spółki z Grupy Asseco rozpoczynają nowe międzynarodowe projekty w energetyce



Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Spółki z Grupy Asseco rozpoczynają realizację nowych międzynarodowych projektów w sektorze energetyki. Asseco Litwa rozpoczyna współpracę z państwową grupą energetyczną lgnitis (Lietuvos Energija). Z kolei należąca do grupy hiszpańska Tecsisa podpisała międzynarodową umowę na rozszerzenie dotychczasowej współpracy z włoską grupą energetyczną Enel, poinformowało Asseco.

Po wygranym przetargu, Asseco Litwa podpisało umowę na utrzymanie i rozwój systemu bilingowego, działającego w państwowej grupie energetycznej lgnitis (Lietuvos Energija). Ponadto przystąpiło do toczącego się postepowania na budowę nowego bilingu. Litewski koncern jest obecny w 4 krajach: Litwie, Łotwie, Estonii i Polsce, podano w komunikacie.

"Grupa Asseco konsekwentnie prowadzi ekspansję w sektorze utilities na międzynarodowych rynkach i umacnia kompetencje eksperckie w obszarze systemów klasy CIS, usprawniających sprzedaż, rozliczenia i obsługę klienta. Stawiamy na funkcjonalne rozwiązania, które elastycznie skalują się oraz reagują na nowe wymagania biznesowo-operacyjne i techniczne. To jedne z głównych wyzwań, przed którymi stoją obecnie firmy energetyczne oraz użyteczności publicznej" - powiedział wiceprezes Asseco Poland Paweł Piwowar, cytowany w komunikacie.

Dodał, że opracowana przez Asseco rodzina produktów AUMS "w połączeniu z natywnymi rozwiązaniami chmurowymi, dostarczanymi w modelu SaaS, odpowiada na szerokie potrzeby dzisiejszej energetyki".

Jednocześnie hiszpańska spółka Tecsisa, która dołączyła do Grupy Asseco w 2019 r., podpisała porozumienie z działającą w 33 krajach włoską grupą Enel.

"Z Grupą Enel pracujemy od lat, a teraz poszerzymy współpracę o nowe kraje takie, jak: Chile, Panamę i Kolumbię. Platformę Kommodo dostarczamy w modelu Saas (Software as a Service), co pozwala osiągać naszym klientom wyższą sprawność operacyjną przy jednoczesnym obniżeniu kosztów działalności" - powiedział prezes Tecsisa Victor Ruiz, także cytowany w komunikacie.

Grupa Asseco zarządza łącznie ponad czterdziestoma milionami punktów poboru energii elektrycznej i gazu na świecie. W samej Polsce ponad 60% rachunków za energię jest generowanych w oparciu o AUMS - rodzinę autorskich rozwiązań dla sektora utilities.

Hiszpańska spółka Tecsisa dostarcza kompleksowe oprogramowanie dla producentów i sprzedawców energii elektrycznej w wielu krajach. Jest obecna m.in. w Hiszpanii i Ameryce Południowej - Meksyku, Gwatemali, Peru, Argentynie. Swoją platformę Kommodo, która jest chmurowym rozwiązaniem Big Data zaprojektowanym specjalnie dla sektora utilities, wdrożyła już w globalnym koncernie energetycznym Enel.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

(ISBnews)