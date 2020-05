Tauron wymieni 120 tys. liczników energii elektrycznej do końca września



Warszawa, 21.05.2020 (ISBnews) - Tauron Polska Energia rozpoczął akcję wymiany liczników u przedsiębiorców, w ramach której wymieni 120 tys. urządzeń na umożliwiające bezprzewodowe odczytywanie danych, podała spółka. Prace potrwają do 31 września br.

"Nowoczesne liczniki zdalnego odczytu dają przedsiębiorcom obsługiwanym przez Tauron zupełnie nowe możliwości i korzyści. Nowy licznik, poprzez zdalny dostęp do danych pomiarowych z wykorzystaniem aplikacji eLicznik, pozwoli na lepszą kontrolę zużycia energii elektrycznej. Dzięki temu możliwe będzie wdrożenie narzędzi optymalizujących zużycie energii oraz możliwość dobrania odpowiedniej taryfy do profilu zużycia konkretnego klienta" - powiedział prezes Taurona Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie.

Akcja wymiany liczników prowadzona jest wśród przedsiębiorców, którzy są klientami Taurona i mają moc umowną wyższą niż 16 kW, a jednocześnie nie są odbiorcami w gospodarstwach domowych oraz nie mają dotychczas zainstalowanego licznika zdalnego odczytu.

"Cały proces wymiany liczników jest rozłożony na pięć miesięcy i stanowi duże przedsięwzięcie logistyczne i organizacyjne, które wymagało przygotowania z dużym wyprzedzeniem. W grudniu 2019 r. został rozstrzygnięty wspólny przetarg trzech spółek dystrybucyjnych na dostawę liczników zdalnego odczytu, który dotyczył zakupu łącznie ponad 235 tys. sztuk. Z tej puli, w ramach zamówienia podstawowego wolumenu, dostawa dla Tauron Dystrybucja wynosi 120 tys. liczników. Wspólne postępowanie przetargowe pozwoliło na ograniczenie kosztów dla każdego z jego uczestników.

Termin zakończenia prac jest założony na 31 września br.

"Konieczność przeprowadzenia instalacji liczników zdalnego odczytu wiąże się z ustawą o rynku mocy. Ustawa wymaga naliczania opłaty mocowej na podstawie ryczałtu lub algorytmu. I właśnie do wyliczenia algorytmu dla operatorów systemu dystrybucyjnego konieczne jest pozyskanie profilu obciążenia w cyklach dobowych pochodzących z licznika. Dlatego właśnie dokonujemy teraz masowej wymiany liczników 3-fazowych na liczniki zdalnego odczytu w grupie taryfowej C1x, czyli u małych i średnich przedsiębiorstw" - wskazał prezes Taurona Dystrybucji Robert Zasina.

Wymiana licznika jest bezpłatna i nie wymaga podpisywania aneksu ani nowej umowy. Działania związane z wymianą liczników, w tym wymagające wejścia do lokali lub biur będą wykonywane z zachowaniem zasad ochrony osobistej, podano także.

Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)