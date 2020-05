PGNiG zarezerwowało dodatkową moc regazyfikacji w Terminalu LNG od 2022 r.



Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zwiększyło zarezerwowaną moc regazyfikacji LNG w Terminalu LNG w Świnoujściu z obecnego poziomu 5 mld m3 gazu do ok. 6,2 mld m3 od 2022 r. i ok. 8,3 mld m3 od 2024 r., podała spółka.

"W wyniku przeprowadzonej procedury open season, po zawarciu umowy regazyfikacji ze spółką Polskie LNG, zarezerwowana przez PGNiG moc regazyfikacji LNG wzrośnie z obecnego poziomu 5 mld m3 gazu do około 6,2 mld m3 od 2022 roku w wyniku uruchomienia usługi przejściowej regazyfikacji, a następnie do poziomu około 8,3 mld m3 gazu po uruchomieniu usługi podstawowej od 2024 roku" - czytamy w komunikacie.

Umowa zostanie zawarta na okres 17 lat. Podstawą opłat za usługi będzie taryfa obowiązująca w okresie trwania umowy, zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

"Rezerwacja zwiększonych zdolności regazyfikacji w terminalu LNG umożliwi spółce realizację celów strategicznych związanych z dywersyfikacją kierunków dostaw gazu oraz zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju" - czytamy dalej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)