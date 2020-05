W 5-milionowym Singapurze odnotowano do tej pory najwięcej zakażeń SARS-CoV-2 w regionie Azji Południowo-Wschodniej, ale zmarły dotąd jedynie 22 osoby; w Singapurze przeprowadza się bowiem więcej testów niż w sąsiednich krajach.

Sobotni wzrost liczby zainfekowanych w Singapurze był największy od sześciu dni (w piątek przybyło 614 zakażeń), chociaż ogólny trend wskazuje na wygaszanie epidemii, która wybuchła w społeczności zagranicznych pracowników zamieszkujących hotele pracownicze.

Z kolei w liczącej 260 mln mieszkańców Indonezji wykryto do tej pory 21 745 przypadków zakażeń, ale zmarło 1351 osób - najwięcej w Azji Południowo-Wschodniej. Sobotnie dane o nowych 949 przypadkach są rekordowe; dzień wcześniej informowano o 634 przypadkach.

W Malezji w sobotę odnotowano 48 nowych przypadków koronawirusa, co zwiększyło ogólny bilans zakażeń do 7185. Tego dnia nie odnotowano żadnych zgonów; do tej pory zmarło 115 osób.

W Tajlandii zdiagnozowano w sobotę zaledwie trzy nowe zakażenia i tym samym liczba potwierdzonych przypadków od wybuchu epidemii w styczniu w tym kraju wzrosła do 3040. Dotąd zmarło 56 osób, które były zainfekowane SARS-CoV-2. 2916 pacjentów wyzdrowiało i wróciło do domu. (PAP)