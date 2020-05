Miejsca docelowe obejmują Wenecję, greckie wyspy Kreta i Rodos, Faro na południu Portugalii, a także hiszpańską Majorkę, Ibizę czy Malagę - sprecyzowała niewymieniona z nazwiska rzeczniczka linii, cytowana przez Reutera. Wskazała, że samoloty będą odlatywały w tych kierunkach z Frankfurtu nad Menem, największego portu lotniczego w RFN.

Jak dodała, kolejne miejsca docelowe zostaną podane do wiadomości pod koniec przyszłego tygodnia.

Przed prawie dwoma tygodniami Lufthansa ujawniła plany wznowienia lotów do Los Angeles, Toronto czy Bombaju od czerwca, kiedy to niemiecki przewoźnik zaczyna przywracać działalność, która została praktycznie zamknięta przez kryzys związany z koronawirusem.

Linie lotnicze poinformowały w czwartek, że prowadzą zaawansowane rozmowy z rządem w sprawie zbycia ok. 20 proc. udziałów w zamian za zastrzyk gotówki. Gazeta "Bild am Sonntag" bez podania źródeł poinformowała, że pożyczka będzie musiała zostać spłacona do końca 2023 roku.

