Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Torpol odnotował 7,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 3,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 9,75 mln zł wobec 5,15 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 15,45 mln zł wobec 10,18 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 248,96 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 263,98 mln zł rok wcześniej.



"Grupa zrealizowała sprzedaż na poziomie niemal 249 mln zł, co stanowi spadek o 5,7% r/r, co spowodowane jest mniejszym przerobem własnym na kontraktach wynikającym z harmonogramów robót" - czytamy w komunikacie.



Torpol zapewnił, że pomimo stanu pandemii wszystkie budowy są aktualnie prowadzone, a grupa dotychczas nie odczuła bezpośrednio istotnego wpływu koronawirusa na działalność.



"Ponadto emitent nie zanotował przypadków zejść z placów budów przez podwykonawców, ponadprzeciętnego stanu nieobecności pracowników z powodu zwolnień lekarskich czy opieki nad dzieckiem. Nie odnotowano również przerwania łańcucha dostaw na żadnej z budów. Jest to zasługa przede wszystkim wprowadzonych procedur bezpieczeństwa i higieny pracy, zaangażowania oraz profesjonalizmu kadry inżynierskiej, pracowników na budowach oraz kadry administracyjnej" - czytamy dalej.



Grupa realizowała również działania w kierunku dywersyfikacji sprzedaży.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 7,25 mln zł wobec 3,85 mln zł zysku rok wcześniej.



Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 604,42 mln zł w 2019 r.



(ISBnews)