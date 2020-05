Warszawa, 22.05.2020 (ISBnews) - Zakłady Przemysłu Cukierniczego (ZPC) Otmuchów odnotowały 0,82 mln zł skonsolidowanej straty netto ogółem z działalności kontynuowanej w I kw. 2020 r. wobec 0,75 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Strata operacyjna wyniosła 0,93 mln zł wobec 0,68 mln zł straty rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54,52 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 57,44 mln zł rok wcześniej.



"Skonsolidowana sprzedaż z działalności kontynuowanej grupy Otmuchów w okresie I kwartału 2020 roku wyniosła 54 654 tys zł i w ujęciu r/r spadły o 2 969 tys. zł (tj. 5,2%). Przychody w segmencie pozostałe stanowiły 0,2% przychodów grupy wynosząc 126 tys. zł w I kwartale 2020 i były niższe w porównaniu do okresu analogicznego w roku 2019 były niższe o 48 tys. zł" - czytamy w raporcie.



Spadek przychodów zanotowano zarówno na produktach z segmentu słodycze jak i produktach z grupy produktów śniadaniowych. Spadki wolumenów sprzedaży wynikają z dwóch podstawowych czynników:



1. prowadzonej przez spółkę selekcji portfolio produktowego, którego celem jest eliminacja z oferty handlowej produktów generujących niesatysfakcjonującą marżę.



2. drugim czynnikiem powodującym okresowy spadek przychodów ze sprzedaży jest efekt pandemii COVID-19, który uaktywnił się począwszy od marca br.



"W efekcie powyższego grupa poniosła stratę z działalności operacyjnej w wysokości (-) 930 tys. zł względem straty w roku porównawczym na poziomie (-) 683 tys. zł w roku 2019. Wynik EBITDA wyniósł 3 072 tys. zł, co oznacza wynik wyższy o 156 tys. zł względem roku 2019, kiedy to wynik EBITDA był równy 2 916 tys. zł" - czytamy także.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 0,1 mln zł wobec 0,22 mln zł straty rok wcześniej.



Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów są notowane na GPW od 2010 r.



(ISBnews)