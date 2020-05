Ghelamco informuje, że jego biurowce zostaną wyposażone w innowacyjne rozwiązania technologiczne, które w razie ogłoszenia przez rząd stanu zagrożenia epidemicznego umożliwią błyskawiczne przejście budynku w tzw. tryb pandemii.

"Specjalny tryb pracy budynku został opracowany na podstawie wewnętrznych analiz Ghelamco. Dodatkowo firma zleciła opracowanie specjalnego raportu zawierającego rekomendacje dotyczące systemów budynkowych w kontekście COVID-19. Dokument przygotowali naukowcy z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej" – podkreśla Ghelamco.

Informuje, że w trybie pandemii system klimatyzacji będzie pracował wyłącznie z wykorzystaniem świeżego powietrza, aby zapobiegać mieszaniu powietrza wyciąganego z nawiewanym do powierzchni biurowych, uniemożliwiając w ten sposób rozprzestrzenianie się wirusa po całym biurowcu.

Wprowadzone będą również procedury działania wind pod kątem liczby osób, które mogą podróżować jednocześnie w jednej kabinie.

"W budynkach The Warsaw HUB oraz Warsaw UNIT zostaną także zainstalowane lampy UV: w windach lampy będą uruchamiane w kabinach w trybie +stand by+ oraz w systemach klimatyzacji. Ich zastosowanie zapewni dezynfekcję przestrzeni i powietrza – promieniowanie UV ma bowiem działanie biobójcze i w krótkim czasie skutecznie niszczy mikroorganizmy i wirusy" – zaznacza deweloper.

Jak dodaje, jednym z narzędzi, które dodatkowo pomoże zachować bezpieczeństwo oraz zoptymalizować działanie biura będzie aplikacja mobilna opracowana specjalnie dla biurowców dewelopera.

"Jest ona tworzona już od dwóch lat przez wewnętrzy dział innowacji Ghelamco. Jej funkcjonalność będzie można wykorzystać także w sytuacjach zagrożenia epidemicznego – będzie informować użytkowników biurowców o tym, czy działają one w tzw. trybie pandemii, który będzie oznaczać wprowadzenie nadzwyczajnych procedur i zasad bezpieczeństwa. Pracownicy będą na bieżąco otrzymywać poprzez aplikację informacje, instrukcje i zasady postępowania. Do komunikowania się z najemcami zostaną wykorzystane +chat boty+ oraz sztuczna inteligencja" – informuje Ghelamco.

Kolejnym rozwiązaniem jest bezkontaktowa komunikacja. "Dzięki aplikacji i wykorzystaniu smartfonów wejście do biurowców będzie bezkontaktowe zarówno dla pracowników, jak i gości, co jest bardzo ważne w ograniczaniu rozprzestrzeniania się wirusów. Wszystkie bramki wejściowe zostaną zintegrowane z windami, po ich przekroczeniu system wywoła zaprogramowaną kabinę, którą dojedziemy bezpośrednio na piętro, na którym pracujemy" – podkreśla deweloper.

W podobny sposób – jak dodaje – do budynku dotrą goście. "Zaproszona osoba otrzyma +cyfrowy bilet+, za pomocą którego będzie mogła bezkontaktowo i bez konieczności rejestracji w recepcji dotrzeć bezpośrednio do biura najemcy. Nadawca takiego zaproszenia dostanie również automatyczną wiadomość o przybyciu gościa do budynku. Kamery LPR sczytujące tablice rejestracyjne samochodów umożliwią z kolei bezkontaktowy dostęp do powierzchni garażowej" – wyjaśnia Ghelamco.

Firma podkreśla, że jeśli okaże się, że któryś z pracowników biurowca jest zakażony, to system kontroli dostępu umożliwi weryfikację zakresu pobytu i aktywności w budynku takiego pracownika oraz osób przebywających z nim w tych samych strefach w tym samym czasie. To z kolei pozwoli na szybkie ustalenie i zidentyfikowanie osób wymagających kwarantanny.

Ponadto biurowce Ghelamco pozwolą także na wykrywanie anomalii w kontroli dostępu, takich jak nieprzewidziane wejścia i wyjścia, zwiększając w ten sposób bezpieczeństwo najemców. (PAP)

Autor: Edyta Roś