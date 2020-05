Liczba osób, które mogą spotykać się na zewnątrz powinna zostać ograniczona do 20 oraz do 10 w zamkniętych pomieszczeniach - zarekomendował szef biura kanclerz Angeli Merkel Helge Braun w dokumencie, do którego dotarł "Bild".

W niedzielę premier Turyngii Bodo Ramelow ogłosił, że zamierza - również od 6 czerwca - znieść w swym landzie obowiązujące w całych Niemczech ograniczenia. Rzeczniczka rządu Turyngii oznajmiła, że szczegóły planów Ramelowa zostaną ustalone podczas posiedzenia gabinetu we wtorek.

W myśl zaleceń rządowych, ogólnokrajowe obostrzenia wrócą tylko wtedy, kiedy w danym powiecie zostanie przekroczona określona liczba zakażeń koronawirusem.

W ciągu ostatniej doby w Niemczech wykryto 289 zakażeń koronawirusem - podał w poniedziałek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Tym samym liczba zakażonych osób w tym kraju od początku epidemii wzrosła do 178 570. Zmarło kolejnych 10 osób zainfekowanych SARS-CoV-2. Łączny bilans ofiar śmiertelnych w RFN wynosi 8257.

