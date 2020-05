Według zestawienia rynek apteczny w kwietniu 2020 r. zanotował sprzedaż na poziomie 2,78 mld zł. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2019 spadła o 209,6 mln zł, czyli o 7 proc. Natomiast wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż zmniejszyła się o 1,34 mld zł (spadek o 32,5 proc.).

Dodatkowo, jak podała firma, obrót statystycznej apteki w kwietniu 2020 wyniósł 204 tys. zł, co stanowiło spadek o 2,4 proc. względem analogicznego okresu 2019 r.

Z raportu wynika również, że wartość dla wszystkich monitorowanych segmentów spadła w kwietniu w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. I tak kolejno: sprzedaż leków refundowanych wyniosła 940,6 mln zł i spadła o 99,6 mln zł (spadek o 9,6 proc. rdr), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 590,9 mln zł i spadła o 83,3 mln zł (spadek o 12,4 proc.), a wartość produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1,23 mld zł i była niższa o 27,7 mln zł (spadek o 2,2 proc.)

Natomiast porównując ją do wysokości sprzedaży w marcu 2020 roku również odnotowano spadek dla wszystkich segmentów. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 387,4 mln zł (29,2 proc.), sprzedaż leków pełnopłatnych spadła o 257,6 mln zł (30,4 proc.) Natomiast sprzedaż odręczna zmniejszyła się o 698,4 mln zł (36,3 proc.).

Średnia cena detaliczna leku w kwietniu wyniosła 22,3 zł, co oznacza wzrost o 3,6 proc w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2019 r. cena o 3,9 proc.

Z kolei średnia cena detaliczna recept refundowanych to 28,8 zł (wzrost o 1,9 proc. vs kwiecień 2019), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 27,5 zł (wzrost o 5,8 proc. vs kwiecień2019), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 16,9 zł (wzrost o 3,6 proc. vs kwiecień 2019).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w kwietniu w 2020 roku wyniosła 24,5 proc. i była wyższa o 1 proc. w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2019 r., a w porównaniu do marca marża spadła o 3,6 proc. W kwietniu refundacja leków osiągnęła wartość 717 mln zł, czyli o 8,3 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w kwietniu 25,7 proc i był wyższy o 1,7 pkt. proc. niż w marcu 2020r., oraz niższy o 0,4 pkt. proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku.

Z prognoz firmy wynika, że na koniec tego roku sprzedaż całego rynku aptecznego wyniesie niecałe 38,3 mld zł, czyli o 3 proc. więcej niż w roku 2019. Natomiast szacowana wartość refundacji wyniesie 9,7 mld zł (o 2,2 proc. więcej w stosunku do 2019 roku).(PAP)

autorka: Klaudia Torchała