Best miał 20,29 mln zł zysku netto, 222,9 mln zł EBITDA w 2019 r.



Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - Best odnotował 20,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 32,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 84,7 mln zł wobec 75,06 mln zł zysku rok wcześniej.

"Pełna EBITDA gotówkowa GK Best w 2019 r. utrzymała się na wysokim poziomie i wyniosła 222,9 mln zł wobec 220,4 mln zł rok wcześniej" - czytamy w komunikacie.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 222,17 mln zł w 2019 r. wobec 190,15 mln zł rok wcześniej.

"W 2019 r. zbliżaliśmy się do momentu przesilenia cyklu gospodarczego, a w takim okresie ceny wystawianych na sprzedaż wierzytelności są wysokie. Skoncentrowaliśmy się zatem na dalszym doskonaleniu naszych operacji, zwiększeniu ściągalności wierzytelności nabytych w latach poprzednich i poprawie efektywności kosztowej. Jesteśmy zadowoleni z obserwowanych rezultatów, a aktualna sytuacja na rynku utwierdza nas w przekonaniu, że była to słuszna decyzja. Wykorzystaliśmy również czas na przygotowanie się do spłaty zaciągniętych przez nas zobowiązań, dzięki czemu ze spokojem podchodzimy do kolejnych terminów zapadalności naszych obligacji" - skomentował prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.



W ujęciu jednostkowym strata netto w 2019 r. wyniosła 13,71 mln zł wobec 12,5 mln zł zysku rok wcześniej.



Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.



(ISBnews)