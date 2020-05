JR Holding ma wstępną umowę na zakup praw do 2 patentów na testy zw. z COVID-19



Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - JR Holding podpisał przedwstępną umowę sprzedaży praw własności intelektualnej, zgodnie z którą sprzedający zobowiązali się do przeniesienia na spółkę praw do uzyskania dwóch patentów na wynalazek w przygotowaniu oraz koncepcji produktu rynkowego w postaci zestawów testowych do badań klinicznych i przesiewowych populacji na COVID-19, podała spółka. Zawarcie umowy przyrzeczonej powinno nastąpić do 25 czerwca 2020 r. Zarząd JR Holding widzi bardzo duży potencjał w komercjalizacji powyższej technologii na masową i globalną skalę.

Spółka poinformowała o podpisaniu z sześcioma osobami fizycznymi, będącymi jedynymi właścicielami, posiadającymi pełne autorskie prawa majątkowe do zgłoszeń patentowych, przedwstępną umowę sprzedaży praw własności intelektualnej. Zgodnie z nią, osoby fizyczne zobowiązały się do przeniesienia na spółkę prawa do uzyskania dwóch patentów.

Pierwszym z nich jest patent na wynalazek w przygotowaniu pod tytułem "System oraz sposób wykrywania zaburzeń smaku u osób z zakażeniem wirusowym w szczególności wirusem SARS-CoV-2", zgłoszony do ochrony w 6 kwietnia 2020 r. Wynalazek ten dotyczy wykorzystania stymulacji prądowej receptorów smaku w celu wyznaczania wysokości progów czuciowych. Z kolei drugim jest patent na wynalazek w przygotowaniu pod tytułem "Sposób do przesiewowej identyfikacji osób o zwiększonym ryzyku zakażenia wirusem SARS-CoV-2, diagnostyczny zestaw testowy oraz urządzenie do realizacji tego sposobu", zgłoszony do ochrony w 21 maja 2020 r. Wynalazek dotyczy zastosowania gustometrii chemicznej w celu ilościowej i jakościowej oceny zaburzeń smaku w przebiegu COVID-19. Sprzedający zobowiązali się również do przeniesienia na spółkę prawa do koncepcji produktu rynkowego w postaci zestawów testowych do badań klinicznych i przesiewowych populacji, podano.

"Mamy bardzo ambitne plany w zakresie komercjalizacji tych zestawów testowych jako pierwszych na świecie, które wykrywają zaburzenia smaku w przebiegu COVID-19. Zgodnie z założeniami, komercjalizacja ma odbywać się na skalę masową oraz na rynkach globalnych. Istotną przewagą konkurencyjną tych zestawów testowych będzie ich niska cena, która wpłynie na wyższą dostępność dla klientów. Cały projekt będzie realizowany albo poprzez spółkę celową, albo w ramach kooperacji z globalnym podmiotem z branży FMCG, z którym partnerstwo przyniesie wymierne korzyści" - powiedział prezes JR Holding January Ciszewski, cytowany w komunikacie.

Badania kliniczne polskiego zespołu badawczego jako jedne z pierwszych na świecie odpowiadają na globalną potrzebę opracowania wiarygodnej technologii masowych testów przesiewowych, pozwalających na szybką identyfikację osób zarażonych. Wyniki badań prowadzonych w Polsce na osobach zarażonych SARS-CoV-2 zostaną w tym tygodniu przekazane do publikacji w międzynarodowych periodykach medycznych, wskazano również.

W najbliższym czasie JR Holding zamierza przeprowadzić aktualizację strategii rozwoju na lata 2020-2022. Jednym z nowych obszarów działalności inwestycyjnej będzie realizowanie inwestycji w fundusze Alfa Bridge z dofinansowaniem z NCBR oraz PFR Starter FIZ. Z kolei drugim kierunkiem inwestycji będą spółki z szeroko pojętego sektora Life Science. JR Holding posiada już w swoim portfelu inwestycyjnym kilka podmiotów z tego sektora m.in. Adelante (w trakcie zmiany nazwy na Ongeno), Medcamp oraz GenXone.

JR Holding jest spółką inwestycyjną notowaną na rynku NewConnect od listopada 2012 r., która wygasza działalność w segmencie nieruchomości komercyjnych oraz zwiększa zaangażowanie w nowe projekty inwestycyjne. Spółka została wpisana przez Komisję Nadzoru Finansowego do Rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi.

