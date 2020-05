We wtorkowym wywiadzie dla radia Cadena Ser szefowa hiszpańskiej dyplomacji oświadczyła, że choć każdy z członków UE ma własne przepisy dotyczące przemieszczania się osób, to powinny zostać wypracowane “wspólnotowe zasady dotyczące otwarcia wewnętrznych granic w Strefie Schengen”.

“Zasady te musimy wypracować z naszymi europejskimi partnerami w taki sposób, aby przywrócić swobodę przemieszczania się na terytorium UE” - powiedziała Gonzalez Laya.

Przedstawicielka rządu Pedra Sancheza dodała, że także władze jej kraju są zobowiązane wobec innych członków UE do “wyjaśnienia strategii” Hiszpanii we wprowadzaniu restrykcji związanych z epidemią koronawirusa.

W sobotę premier Sanchez ogłosił, że od 1 lipca w Hiszpanii zostanie przywrócony swobodny ruch turystyczny, a “zagraniczni turyści będą mogli czuć się bezpiecznie” pod względem sanitarno-epidemiologicznym.

W poniedziałek minister przemysłu, handlu i turystyki Reyes Maroto zapowiedziała, że od lipca docierający do Hiszpanii turyści nie będą zobowiązani do przechodzenia dwutygodniowej kwarantanny. Jest ona nakazana wszystkim przybywającym do Hiszpanii osobom od 15 maja.

We wtorek w dzienniku ustaw Hiszpanii (BOE) opublikowano listę dziewięciu portów, które po epidemii koronawirusa mogą przyjmować już pasażerskie jednostki pływające z zagranicy. Wśród nich są m.in. popularne wśród turystów porty Las Palmas, Palma de Mallorca i Teneryfa.

Marcin Zatyka (PAP)