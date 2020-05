Selvita chce zbudować nowy strumień przychodów dzięki rozwiązaniu z AI



Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews/ISBtech.pl) - Selvita oczekuje zbudowania nowego strumienia przychodów dzięki stworzeniu innowacyjnego rozwiązania łączącego technologię HCS (High Content Screening - badania przesiewowe o wysokiej wydajności) z wieloparametrową analizą danych za pomocą sztucznej inteligencji (AI), poinformowała ISBtech członek zarządu Selvity Edyta Jaworska.

"Dzięki nowej technologii zwiększa się przewaga konkurencyjna oferty Selvity. Firmy, które zlecają nam usługi wykorzystując to rozwiązanie, będą mogły wcześniej wprowadzać rozwijane związki do badań klinicznych. Dodatkowo, spółka stworzy dzięki tej usłudze niezależny strumień przychodów. Technologia będzie również istotnym elementem projektów zintegrowanych (kompleksowe projekty wykorzystujące doświadczenie spółki w wielu obszarach) realizowanych przez Selvitę" - powiedziała ISBtech Jaworska.

Wskazała, że plan Selvity w zakresie wykorzystania rozwiązań sztucznej inteligencji do odkrywania nowych leków realizowany jest razem z firmą bioinformatyczną Ardigen. AI zostanie wykorzystana do badań nad nowymi lekami m.in. w chorobach neurozapalnych oraz zwłóknieniowych, ale również w innych obszarach terapeutycznych.

Cała wartość projektu wynosi 8,4 mln zł, z czego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przyznało dofinansowanie o wartości 4,8 mln zł.

"Prace nad projektem już trwają, a komercyjne wdrożenie technologii zaplanowane jest w ciągu trzech lat. Pierwsze pilotaże rozwiązania zaplanowane są na koniec przyszłego roku" - zaznaczyła członek zarządu Selvity.

Akcje Selvity (wcześniej Selvita CRO S.A.) zadebiutowały w połowie października 2019 r. na rynku głównym GPW. Wcześniej sąd rejestrowy zatwierdził podział Selvity. Decyzja sądu oznaczała dla Selvita S.A. formalną finalizację procedury związanej z podziałem spółki na dwa niezależne podmioty - Selvita S.A. (wcześniej Selvita CRO S.A.) i Ryvu Therapeutics S.A. (wcześniej Selvita S.A.).

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)