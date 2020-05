Kraska: Szpitale jednoimienne powinny od poniedziałku powracać do normalnej pracy

Źródło: PAP

Szpitale jednoimienne od poniedziałku powinny sukcesywnie powracać do swojej normalnej działalności sprzed epidemii. Pozwala na to analiza danych epidemicznych. W pierwszym etapie przywróconych zostanie ponad połowa miejsc z blisko 7,5 tys. utrzymywanych w gotowości dla pacjentów z COVID-19 – zadeklarował we wtorek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.