Simteract liczy na debiut na NewConnect pod koniec br. lub w I kw. 2021 r.



Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - Simteract chciałby zadebiutować na rynku NewConnect w tym roku lub w I kw. 2021 r., poinformował prezes Marcin Jaśkiewicz.

"Jesteśmy w trakcie przekształcenia w spółkę akcyjna i jeszcze w tym roku, zapewne w III kw. będziemy chcieli przeprowadzić pre-IPO w wysokości 3,5 mln zł. Jeśli wszystko pójdzie sprawnie, chcielibyśmy trafić na NewConnect jeszcze w tym roku lub w I kw. przyszłego roku" - powiedział Jaśkiewicz podczas wideokonferencji.

Dodał, że szczegóły dotyczące pre-IPO i dokumentu informacyjnego związanego z planowanym debiutem na NewConnect spółka wypracuje w czerwcu.

Prezes przypomniał, że w ubiegłym roku Simteract rozpoczął produkcję gry pod roboczym tytułem Projekt#1, nad którym pracuje wraz z firmą Nacon, a w tym roku wystartowała z drugim projektem grą "Carpool Simulator", symulatora kierowcy firmy transportowej i wstępnie rozpoczęła prace R&D kolejnego tytułu. Ambicją spółki jest być jednoznacznie kojarzonym na globalnym rynku gier z segmentem premium indie simulation.

"Budżet gry 'Carpool Simulator' to około 3 mln zł. Chcemy, aby, gra była dostępna na wielu platformach są to PC i konsole nowej generacji" - dodał prezes.

Spółka zakłada, że gra "Carpool Simulator" trafi do sprzedaży w 2022 r. Jest to gra single player dla fanów gier symulacyjnych na PC i konsole. Gracz zostaje niezależnym kierowcą pracującym i wykonuje szeroki wachlarz zleceń transportowych na ulicach Londynu, Paryża i Berlina.

Simteract to spółka gamingowa z backgroundem softwarehouse'owym. Firma ma wieloletnie doświadczenie w branży gier komputerowych oraz oprogramowania wirtualnej rzeczywistości. Simteract jest autorem między innymi Inteligentnengo Systemu Ruchu Drogowego na Potrzeby Symulatorów i Gier Wideo. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

(ISBnews)