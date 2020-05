Japonia: Minister: fawipirawir nie będzie w maju zatwierdzony do leczenia Covid-19

Źródło: PAP

Lek na grypę fawipirawir (Avigan) nie zostanie w maju zatwierdzony w Japonii do leczenia Covid-19, na co liczyły władze, ponieważ wstępne badania nie wykazały w wyraźny sposób jego skuteczności – poinformował we wtorek japoński minister zdrowia Katsunobu Kato.