W przypadku Chin agencja spodziewa się spowolnienia wzrostu do 0,7% w tym roku i wzrostu o 7,9% w 2021 r.



Fitch zwraca uwagę, że "poziom aktywności gospodarczej powinien się zacząć poprawiać w najbliższych miesiącach".



"Jednakże, powrót do normalności zajmie dużo czasu: osiągnięcie poziomów PKB sprzed pandemii przed połową 2022 roku w USA nie będzie możliwe, a w Europie - znacznie później" - czytamy w raporcie.



"Prognozowany spadek globalnego PKB w całym roku jest na tym samym poziomie, co globalny kryzys finansowy, ale bezpośrednie uderzenie w poziom aktywności i miejsc pracy w I poł. 2020 r. będzie bardziej dotkliwe" - czytamy dalej.



PKB w USA spadnie w tym roku o 5,6% i odbije o 4% w 2021 r.



Agencja prognozuje obecnie, że gospodarka strefy euro skurczy się o 8,2% w tym roku i wzrośnie o 4,4% w przyszłym roku.



Według Fitcha, gospodarka Niemiec skurczy się w tym roku o 6,7% i wzrośnie o 4,4% w przyszłym roku.



