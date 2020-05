Draw Distance: Gra 'Serial Cleaner' przekroczyła 1 mln posiadaczy



Warszawa, 26.05.2020 (ISBnews) - Gra "Serial Cleaner" - najpopularniejszy tytuł studia Draw Distance - trafił do ponad 1 miliona posiadaczy na wszystkich dostępnych platformach: PC, Mac, Linux oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch, podała spółka. Wydawcą projektu jest brytyjski Curve Digital, który częściowo sfinansował produkcję gry.

"Z satysfakcją informujemy, że nasz autorski projekt - Serial Cleaner, w którym liczą się przede wszystkim fabuła, klimat, dynamiczna akcja i oryginalny styl graficzny, przekroczył milion posiadaczy na wszystkich platformach" - powiedział prezes Michał Mielcarek, cytowany w komunikacie.

Podkreślił przy tym, jak ważny jest tak zwany "długi ogon" sprzedaży gry.

"Pierwsze wyniki sprzedaży były poniżej naszych oczekiwań. Jednak w przypadku gier niezależnych nie należy sugerować się tylko nimi. Dzięki licznym wyprzedażom i wspólnym działaniom z wydawcą - znaną brytyjską firmą Curve Digital, udało nam się osiągnąć tak dobry wynik i zbudować wokół tytułu liczną społeczność graczy. To pokazuje, że istnieją alternatywy dla klasycznych metod sprzedaży gry i umiemy z

nich korzystać. Będziemy prowadzili podobne działania dla naszych kolejnych tytułów, w tym oczywiście obu gier z serii Vampire: The Masquerade" - dodał Mielcarek.

Draw Distance (poprzednio iFun4all) to niezależny producent gier wideo z Krakowa, specjalizujący się w produkcji multiplatformowych tytułów z gatunku action-adventure. Spółka powstała w 2009 roku i jest notowana na NewConnect. Największym akcjonariuszem jest grupa kapitałowa Bloober Team.

(ISBnews)