Bank Pekao wprowadza PeoPay Kids, liczy na powrót do sprzedaży kont z I kw.



Warszawa, 27.05.2020 (ISBnews) - Bank Pekao wprowadza ofertę dla dzieci PeoPay Kids - rozwiązanie, za pomocą którego dzieci postawią pierwsze kroki w świecie mobilnych finansów. Bank liczy, że m.in. dzięki nowej ofercie dla najmłodszych klientów, w III kwartale tego roku ma szansę powrócić do rekordowego poziomu akwizycji nowych kont, które zanotował w I kw. br. (125 tys. nowo sprzedanych kont), poinformowali przedstawiciele banku.

"Pekao jest bankiem stałej transformacji cyfrowej. Jest to dla nas wyzwanie, aby zmieniać się, być najbardziej nowoczesnym bankiem w sektorze" - powiedział p.o. prezesa Leszek Skiba podczas wideokonferencji.

"Pierwszy kwartał był rekordowy. Obecnie mamy sytuację pandemii i pewnych ograniczeń od połowy marca, w związku z czym ten rekordowy kwartał będzie ciężki do powtórzenia w drugim, ale myślę, że w trzecim kwartale dzięki m.in. dzisiejszemu wdrożeniu będziemy mogli powrócić do rekordowych akwizycji" - powiedział dyrektor departamentu zarządzania ofertą i segmentami klientów w Banku Pekao Remigiusz Hołdys podczas wideokonferencji.

Dodał, że aktywność klientów, którzy otwierają konta na selfie jest co najmniej taka sama, jak tych, którzy otwierają konta w oddziałach, zaś saldo rachunków rośnie znacznie szybciej niż rynek.

Bank podał, że I kw. 2020 był drugim najlepszym w historii kwartałem sprzedaży kont Pekao z wynikiem 125 tys. nowych kont (wzrost o 11,5% r/r), w tym 22% sprzedaży kont zostało zainicjowanych w formie cyfrowej. Sprzedaż w pełnym procesie selfie wzrosła w I kw. br. o 140% w porównaniu z poprzednim kwartałem.

"W I kw. 22% kont było sprzedanych przez digital. Ten poziom w ostatnim okresie osiągnął ponad 30%. Bardzo mocno stawiamy na sprzedaż w digital, nie tylko kont, ale innych projektów detalicznych" - zaznaczył.

Dodał, że aktywność klientów z obecnego portfela, jak i nowej akwizycji jest podobna, jak w poprzednich kwartałach.

"Widzimy lekkie spadki przy płatności kartami, w tym kartami kredytowymi. Co do pozostałej aktywności - nie widzimy tu żadnych różnic" - zaznaczył dyrektor.

Podkreślił, że Pekao jest już bankiem dla młodych - ponad 780 tys. klientów ma poniżej 26 lat, w tym 42% pozyskanych w 2019 r. Klientami banku jest ponad 220 tys. studentów. Wartość oszczędności na koncie oszczędnościowym "Moje Skarby" (młodzi poniżej 18 lat) wynosi 1,3 mld zł. Bank prowadzi konta ok. 1,6 mln rodziców.

Bank wprowadza dziś do oferty PeoPay Kids - rozwiązanie dla dzieci do 13. roku życia, które pozwoli im poznać świat finansów, zarządzać własnymi środkami za pomocą skarbonek i posługiwać się kartą - pod dyskretną kontrolą rodziców.

"Dziś częściowo startujemy z ofertą. PeoPay Kids to nasza odpowiedź na potrzebę nauki oszczędzania przez dzieci. Stawiamy tu na edukację, pomoc rodzicom w edukacji finansowej dzieci" - powiedział Hołdys.

Jak podkreślił, dla dzieci połączenie świata finansów ze smartfonem jest dla czymś naturalnym. Z kolei rodzice mają silną potrzebę nauczenia dziecka zarządzania własnymi pieniędzmi i są przekonani do tego, że warto uczyć dzieci oszczędzania. Choć zanurzone w świecie cyfrowym, dzieci również marzą o własnej karcie płatniczej, która jest dla nich oznaką dorosłości. To także - w ocenie dzieci - namacalny instrument, który pomaga zarządzać finansami i pierwszy krok do dorosłości.

Jak powiedział dyrektor departamentu innowacji i płatności Banku Pekao Bartosz Zborowski, PeoPay Kids to z jednej strony aplikacja dla dzieci z kontem i kartą za 0 zł, a z drugiej strony - panel rodzica, w którym dostaje on pełną kontrolę nad zarządzaniem finansami dziecka.

"Jest to produkt, który został przygotowany w ramach naszego Laboratorium Innowacji. W pracach brali od samego początku zarówno rodzice, jak i dzieci, a na każdym etapie weryfikowaliśmy, czy idziemy w dobrym kierunku. Udało nam się zbudować cały zespół rozwijający aplikacje i mamy otwartą drogę do dokładania kolejnych funkcji. Płatności zbliżeniowe BLIK są na naszej road map. Wszelkie płatności mobilne będą dodawane w następnej kolejności" - powiedział Zborowski.

"Już dzisiaj aplikacja pojawi się na systemy iOS, dziś uruchamiamy wkładanie aplikacji do Google Play i w ciągu kilku dni pierwsze grupy klientów będą mogły z niej korzystać. Nie jest to mniejsza wersja aplikacji mobilnej, ale aplikacja od początku zaprojektowana z myślą o dzieciach. Przygotowaliśmy też instrukcję, jak rozmawiać z dziećmi o finansach, którą dystrybuujemy" - dodał Zborowski.

Zasada działania aplikacji jest bardzo prosta. Najmłodsi mają możliwość tworzenia skarbonek w ramach konta oszczędnościowego Mój Skarb, by odkładać w nich pieniądze na wybrane przez siebie cele i sprawdzać postęp zbiórki. Mogą też zrealizować przelew z bezpłatnego Konta Przekorzystnego lub doładować telefon - w tym przypadku prośba o autoryzację transakcji jest zawsze wysyłana rodzicowi. Dodatkowo, PeoPay KIDS jest wyposażony w funkcję wirtualnego trenera, który udziela dziecku podpowiedzi i wprowadza w świat finansów.

Z kolei rodzice mogą sprawować dyskretny nadzór nad finansami dziecka, w tym: weryfikować jego wydatki, kontrolować saldo konta, czy ustawić funkcje, które będą dla niego dostępne. Jednocześnie mogą zadbać o bezpieczeństwo dziecka - ustalić dzienny limit wydatków na karcie płatniczej lub - kiedy zajdzie taka potrzeba - zablokować kartę lub aplikację. Rodzic ma także możliwość wykonania natychmiastowego przelewu na konto swojej dziecka albo zlecenia stałego kieszonkowego w postaci cyklicznej płatności.

Aplikacja PeoPay Kids ułatwia oszczędzanie na wymarzone cele, które bank wspiera specjalną ofertą 2% na koncie oszczędnościowym Mój Skarb do 3 tys. zł przez 4 miesiące od otwarcia. Bank oferuje także na start 50 zł kieszonkowego. Rodzice mogą założyć dziecku pakiet PeoPay Kids w pełni zdalnie w Pekao24 lub aplikacji PeoPay w Panelu Rodzica.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)