Wynik EBITDA w linii biznesowej Sprzedaż wzrósł o 267 mln zł do poziomu 182 mln zł.

"Na EBITDA tej linii w 2018 roku przede wszystkim miał wpływ gwałtowny wzrost cen energii na rynku, który negatywnie wpłynął na marżę w tamtym okresie, a także zdarzenia o charakterze jednorazowym. Czynniki te nie wystąpiły w 2019 roku, co znalazło odzwierciedlenie w znacznej poprawie wyniku linii" - podała Energa.

Z kolei EBITDA w Dystrybucja ukształtowała się w 2019 roku na poziomie 1.648 mln zł, w stosunku do 1.704 mln zł w 2018 roku i - jak podała spółka - był to przede wszystkim efekt niższej marży na dystrybucji energii elektrycznej.

Wynik w Wytwarzaniu spadł o 20 proc. do 262 mln zł z powodu wzrostu kosztów kluczowych paliw do produkcji oraz kosztów stałych, co nie zostało w pełni skompensowane wzrostem przychodów ze sprzedaży zielonych praw majątkowych.

Największy udział w EBITDA grupy w 2019 roku miała linia biznesowa Dystrybucja (81 proc.), natomiast udział segmentów Wytwarzanie i Sprzedaż ukształtował się na poziomie odpowiednio 13 proc. i 9 proc.

Zysk operacyjny grupy Energa spadł do 459 mln zł z 1.176 mln zł, a strata netto sięgnęła 1 mld zł wobec 744 mln zł zysku rok wcześniej.

Strata netto jednostki dominującej wyniosła 952 mln zł wobec 739 mln zł zysku rok wcześniej.

W 2019 roku rozpoznany został udział w wynikach jednostek stowarzyszonych oraz wspólnych przedsięwzięciach w wysokości minus 496 mln zł, natomiast w 2018 roku wynik ten wyniósł 90 mln zł.

Jak podała Energa, wpływ na to miało w szczególności przeprowadzenie testu na utratę wartości przez Elektrownię Ostrołęka i ujęcie odpisu aktualizującego w kwocie 1.027 mln zł. Na wyniki wpłynęły też odpisy aktualizujące wartość pakietu akcji PGG i rozpoznanie rezerwy dotyczącej przyszłych zobowiązań podatkowych w związku z różnicami kursowymi powstającymi na skutek spłaty pożyczek wewnątrzgrupowych udzielonych przez spółkę Energa Finance AB.

Przychody grupy ze sprzedaży wzrosły do 11,48 mld zł z 10,33 mld zł w 2018 roku, a przychody z Funduszu Wypłat Różnicy Ceny wyniosły w 2019 roku 693 mln zł.

W samym czwartym kwartale EBITDA grupy wyniosła 297 mln zł, co oznacza wzrost o 2 proc. rdr. Strata operacyjna sięgnęła 216 mln zł wobec 188 mln zł zysku w 2018 r., a strata netto 1,36 mld zł wobec 64 mln zł zysku w IV kwartale 2018 roku.

W IV kwartale EBITDA w Dystrybucji wzrosła o 1 proc. rdr do 345 mln zł, w Wytwarzaniu spadła do 36 mln zł z 95 mln zł rok wcześniej. Z kolei w segmencie Sprzedaż spółka zanotowała stratę EBITDA na poziomie 76 mln zł wobec 135 mln zł straty przed rokiem.

W 2019 roku nakłady inwestycyjne w Grupie Energa wyniosły 1.574 mln zł, z czego 1.334 mln zł w dystrybucji.

Wskaźnik dług netto/EBITDA wyniósł na koniec grudnia 2019 r. 2,2x.

"Rok 2020 będzie z kolei rokiem szczególnym, zarówno dla energetyki i całego polskiego biznesu,jak też samej Grupy Energa. W szerszej skali będzie on swoistym sprawdzianem dla spółek w zakresie efektywności zarządzania i właściwego wyboru decyzji biznesowych w rzeczywistości gospodarczej i społecznej ukształtowanej m.in. przez skutki pandemii wirusa COVID-19. Dla Energi 2020 rok będzie zaś rokiem wielkiej zmiany" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Jacek Goliński.

Grupę czeka proces integracji z PKN Orlen, po tym jak kupił on 80,01 proc. akcji energetycznej spółki.(PAP Biznes)