Alior Bank: Cięcie stóp w V obniży wynik netto grupy o ok. 41-48 mln zł: kw



Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - Majowa obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej (RPP) obniży wynik netto Grupy Alior Banku o ok. 41-48 mln zł kwartalnie oraz wskaźnika NIM o 0,28-0,33 pkt proc. p.a., podał bank.

"W związku z decyzjami Rady Polityki Pieniężnej z dnia 17 marca 2020 r. oraz z dnia 8 kwietnia 2020 r. […], a także z dnia 28 maja 2020 r. o obniżkach stopy referencyjnej NBP łącznie o 1,4 pkt proc. tj. do poziomu 0,10% oraz w związku z decyzją Narodowego Banku Polskiego o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej z 3,5% do 0,5%, zarząd banku informuje, iż spowodują one łącznie obniżenie wyniku netto grupy kapitałowej banku o około 116-133 mln zł kwartalnie oraz wskaźnika NIM o 0,79-0,91 pkt proc. p.a. Wpływ samej decyzji z 28 maja 2020 r. o obniżce stopy referencyjnej NBP z 0,50 do 0,10% wyniesie na poziomie wyniku netto grupy kapitałowej banku około 41-48 mln zł kwartalnie oraz wskaźnika NIM 0,28-0,33 pkt proc. p.a." - czytamy w komunikacie.

Zarząd podkreślił jednocześnie, iż obecnie nie jest w stanie oszacować wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na poziom kosztów ryzyka grupy kapitałowej.

"Wskaźniki płynności banku utrzymują się na wysokich, bezpiecznych poziomach. Pozycja kapitałowa pozostaje niezagrożona, a wskaźniki Tier1 oraz TCR pozostają na stabilnym wysokim poziomie, pozostawiając bezpieczny bufor ponad wymaganiami regulacyjnymi" - wskazano w komunikacie.

"Ze względu na już obserwowane i dalej prognozowane zmniejszenie aktywności gospodarczej w Polsce, bank spodziewa się ograniczenia aktywności klientów, pogorszenia ich sytuacji finansowej i, co za tym idzie, niższej sprzedaży produktów finansowych. Bank realizuje działania mające na celu ograniczenie wpływu wspomnianych czynników na wyniki finansowe kontynuując realizację strategii 'Więcej niż bank'" - czytamy dalej.

Bank zaznaczył także, że biorąc pod uwagę szereg okoliczności zewnętrznych, w tym dynamikę zdarzeń związanych m.in. z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, wystąpieniem zmian legislacyjnych, wprowadzaniem zmian w otoczeniu regulacyjnym oraz pomocowych rozwiązań dla klientów nie ma możliwości precyzyjnego oszacowania ich wpływu na działalność i wyniki finansowe grupy. Podane wyliczenia nie są zatem ostateczne i mogą ulec zmianie.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r. Jego największym akcjonariuszem (31,93% udziału w kapitale zakładowym) jest Grupa PZU.

(ISBnews)