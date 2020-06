PBKM miał 2,16 mln zł zysku netto, 7,43 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.



Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) odnotował 2,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 5,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

EBITDA wyniosła 7,43 mln zł wobec 10,33 mln zł zysku rok wcześniej.

"W I kwartale 2020 r. Grupa osiągnęła EBITDA skorygowaną o zdarzenia jednorazowe na poziomie 8 039 tys. zł oraz łączne przychody z bankowania rodzinnego w segmencie B2C i w segmencie B2B na poziomie 45 127 tys. zł. Przychody po 3 miesiącach 2020 roku były o 14% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, co związane jest przede wszystkim z włączeniem do grupy nowo przejętych podmiotów w drugiej połowie 2019 roku" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 49,33 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 43,17 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 1 mln zł wobec 4,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2016 r.

