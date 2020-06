Pozbud T&R podjął decyzję o analizie i weryfikacji strategii reorganizacji grupy



Warszawa, 01.06.2020 (ISBnews) - Pozbud T&R, biorąc pod uwagę zmiany korporacyjne w spółce, podjął decyzję o analizie i weryfikacji strategii reorganizacji grupy kapitałowej Pozbud T&R, z założeniem zamiaru jej kontynuacji, podała spółka.

"Jednocześnie spółka informuje, że podjęta została decyzja o utworzeniu dwóch spółek w 100% zależnych od emitenta, których docelowym przedmiotem działalności będzie odpowiednio specjalistyczna działalności budowlana w zakresie hydrotechniki (Pozbud Hydrotechnika) oraz w ramach drugiej spółki - działalność deweloperska. W tym zakresie spółka informuje, że utworzenie spółki celowej pozwoli na pozyskanie partnera biznesowego do podjęcia działalności specjalistycznej w zakresie budownictwa hydrotechnicznego, posiadającego odpowiednie doświadczenie oraz zaplecze biznesowe w zakresie planowanego obszaru działalności. Utworzenie odrębnej spółki dedykowanej do realizacji projektu deweloperskiego pozwoli na wydzielenie tego segmentu działalności do dedykowanej spółki" - czytamy w komunikacie.

Wyniki analizy i weryfikacji strategii reorganizacji, przy założeniu kontynuacji jej istotnych założeń, oraz harmonogram jej implementacji zostaną przedstawione przez zarząd w terminie późniejszym.

Pozbud T&R specjalizuje się w produkcji okien i drzwi, jak również w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

