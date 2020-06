CCC wprowadza do sieci nowe marki premium, poszerza ofertę akcesoriów



Warszawa, 02.06.2020 (ISBnews) - Grupa CCC do obecnej kolekcji wprowadziła do sprzedaży nowe marki premium: Bugatti, Tom Tailor, Mustang, Igor oraz Relife i proponuje klientom rozszerzony wybór akcesoriów, podała spółka.

Celem jest wzmocnienie pokrycia wszystkich segmentów cenowych dla różnych grup wiekowych i jednocześnie odpowiedź na rosnący popyt na obuwie sportowe oraz dziecięce, wyjaśniono w komunikacie.

"Dziś mamy ofertę dla każdej grupy klientów - osób w różnym wieku, o różnych gustach, potrzebach i zasobności portfela, bo doskonale rozumiemy, że w obecnych czasach ma to ogromne znaczenie. Cały czas poszerzamy gamę produktów i zapraszamy do sklepów CCC nowych klientów, którzy wcześniej nie mogli znaleźć u nas marek takich, jak chociażby sportowo-casualowy Tom Tailor czy wygodny Relife. Asortyment w sklepach stacjonarnych CCC, jak również na platformach internetowych oparty jest głównie na kategoriach modowych, sportowych i całorocznych. Mamy produkt właściwy na kryzysowe czasy o najlepszej na rynku relacji cena - jakość. W CCC można zrobić zakupy dla całej rodziny korzystając z atrakcyjnych rabatów i akcji promocyjnych. Dziś procentuje skierowana do klientów, dodatkowo wzmocniona w czasie lockdownu, komunikacja w mediach społecznościowych - zyskaliśmy grono nowych przyjaciół CCC, co jest dla nas bardzo cenne. Konsument chce mieć dziś szeroki wybór i stały dostęp do trendów modowych, a my go umożliwiamy" - powiedział prezes Marcin Czyczerski, cytowany w komunikacie.

Na koniec marca 2020 roku Grupa CCC była obecna w 29 krajach - w 23 poprzez sklepy stacjonarne, a w 15 poprzez kanał online. Grupa posiada łącznie ponad 50 platform online w całej Europie: poprzez domeny eobuwie.pl, ccc.eu, MODIVO, DeeZee oraz Gino Rossi. W 2019 roku klienci CCC nabyli we wszystkich kanałach sprzedaży ponad 52 mln par obuwia.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)