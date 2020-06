PKN Orlen ma zgodę UOKiK na przejęcie spółki Ruch



Warszawa, 02.06.2020 (ISBnews) - PKN Orlen ma zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie spółki Ruch, podał urząd. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji.

"Wniosek Polskiego Koncernu Naftowego Orlen o zgodę na przejęcie spółki Ruch wpłynął do UOKiK 8 kwietnia br. Transakcja ma polegać na nabyciu akcji w kapitale zakładowym Ruchu i tym samym przejęciu kontroli nad spółką" - czytamy w komunikacie.

Działalność uczestników koncentracji pokrywa się w zakresie sprzedaży detalicznej prasy i artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku (AKCU). W przypadku grupy PKN Orlen sprzedaż realizowana jest poprzez sieć sklepów przy stacjach paliw, natomiast Ruch sprzedaje prasę i inne produkty w kioskach i salonikach prasowych.

Ze względu na różne modele sprzedaży i odmienność misji zakupowych realizowanych w ich punktach sprzedaży przedsiębiorców nie można uznać za bezpośrednich konkurentów. Nie ulega również wątpliwości, że po przejęciu Ruchu Orlen nadal będzie się spotykał z konkurencją innych sprzedawców prasy i AKCU, wskazano również.

"Przeprowadzone postępowanie wykazało, że transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. Dlatego wydałem zgodę na koncentrację. Decyzja jest ważna przez dwa lata" - powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w materiale.

Ze względu na wysokie łączne obroty uczestników koncentracji sprawa trafiła pierwotnie do Komisji Europejskiej. Jednak KE, po uwzględnieniu wniosku PKN Orlen i stanowiska prezesa UOKiK, uznała, że to polski urząd ma najlepszą wiedzę i doświadczenie do zajęcia się sprawą, zaznaczono.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)