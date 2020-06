PKP Intercity: kolejne Pendolino wrócą na tory 10 i 11 czerwca

Źródło: PAP

Kolejne pociągi Pendolino wrócą do rozkładu jazdy PKP Intercity 10 i 11 czerwca - poinformował we wtorkowym komunikacie kolejowy przewoźnik. To pociągi, które były zawieszone do tej pory z powodu epidemii.