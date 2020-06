Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t spadła o 53,75% r: r w V



Warszawa, 02.06.2020 (ISBnews) - Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych oraz dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony spadła o 53,75% r/r i wyniosła 24 629 szt. w maju 2020 r., podał IBRM Samar, powołując się na dane CEPiK. Wynik z maja jest o 37,86% wyższy w ujęciu m/m.

"Pandemia koronawirusa, która w połowie marca boleśnie uderzyła w branżę motoryzacyjną, nadal rozdaje karty na rynku nowych samochodów osobowych. Spadki sprzedaży w marcu i kwietniu spowodowane były strachem klientów przed odwiedzaniem salonów, zamknięciem lub ograniczeniem działalności wielu punktów sprzedaży, zawieszeniem produkcji fabryk samochodów, a także obawami przed kryzysem gospodarczym, któremu towarzyszy nagły wzrost bezrobocia. W maju również obserwujemy znaczny spadek popytu na samochody (r/r), jednak jest on mniejszy niż ten, któremu rynek musiał stawić czoła w kwietniu. Co więcej, po raz pierwszy w tym roku wzrosła liczba rejestrowanych samochodów w porównaniu do poprzedniego miesiąca" - czytamy w komunikacie.

Ta tendencja powolnego wzrostu popytu to zapewne efekt jednoczesnego zaistnienia kilku czynników, takich jak: przyzwyczajenie się społeczeństw do "życia w cieniu koronawirusa", czego następstwem jest m.in. stopniowy powrót klientów do salonów; wprowadzenie przez dealerów dodatkowych środków bezpieczeństwa w salonach; rozszerzenie oferty importerów i dealerów o sprzedaż online; wznowienie przez większość fabryk produkcji samochodów; czy sukcesywne "odmrażanie" przez władze gospodarki. W pewnej mierze to również efekt realizacji umów sprzed wybuchu pandemii, ocenił Samar.

Około 9,75% aut (2 400 szt.) spośród zarejestrowanych w Polsce w maju 2020 roku zostało najprawdopodobniej wywiezionych z kraju zaraz po rejestracji w ramach tzw. reeksportu. Pod względem udziału reeksportu w rynku jest to wzrost wobec poprzedniego miesiąca.

Dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wskazują, że w maju 2020 roku zarejestrowano w Polsce 21 149 samochodów osobowych, czyli o 55,09% (-25 945 szt.) mniej niż rok wcześniej i o 38,77% (+5 909 szt.) więcej niż w kwietniu 2020 roku. Dane skumulowane (144 031 szt.) wykazują spadek sprzedaży w 2020 roku o 38,26% (-89 248 szt.), podano w materiale.

Według danych zawartych w Centralnej Ewidencji Pojazdów w maju 2020 roku zarejestrowano w Polsce 3 480 samochodów dostawczych, o 43,45% (-2 674 szt.) mniej niż rok wcześniej i o 32,57% (+855 szt.) więcej niż w kwietniu 2020 roku. W okresie I-V 2020 roku zarejestrowano w Polsce 19 494 samochody dostawcze, o 32,99% mniej w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, podsumowano.

(ISBnews)